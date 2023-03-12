Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не смог переиграть «Саутгемптон».

Еще в середине первого тайма прямую красную карточку получил бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро.

Еще в одном матче игрового дня «Вест Хэм» и «Астон Вилла» также поделили очки, но при этом забили по одному голу.

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0

Удаление: Каземиро (34).

«Вест Хэм» – «Астон Вилла» – 1:1

Голы: пенальти Бенрахма (26) – Уоткинс (17).

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