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Вест Хэм
12.03.2023 16:00 – FT 1 : 1
Астон Вилла
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Англия
12 марта 2023, 17:56 | Обновлено 12 марта 2023, 18:04
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0

Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон

«Вест Хэм» и «Астон Вилла» также поделили очки

12 марта 2023, 17:56 | Обновлено 12 марта 2023, 18:04
721
0
Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон
ФК Манчестер Юнайтед. Каземиро

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не смог переиграть «Саутгемптон».

Еще в середине первого тайма прямую красную карточку получил бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро.

Еще в одном матче игрового дня «Вест Хэм» и «Астон Вилла» также поделили очки, но при этом забили по одному голу.

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0
Удаление: Каземиро (34).

«Вест Хэм» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: пенальти Бенрахма (26) – Уоткинс (17).

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Саутгемптон Вест Хэм Астон Вилла Каземиро
Источник Sport.ua
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