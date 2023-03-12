12.03.2023 16:00 – FT 1 : 1
Англия12 марта 2023, 17:56 | Обновлено 12 марта 2023, 18:04
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Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон
«Вест Хэм» и «Астон Вилла» также поделили очки
12 марта 2023, 17:56 | Обновлено 12 марта 2023, 18:04
721
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В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не смог переиграть «Саутгемптон».
Еще в середине первого тайма прямую красную карточку получил бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро.
Еще в одном матче игрового дня «Вест Хэм» и «Астон Вилла» также поделили очки, но при этом забили по одному голу.
Чемпионат Англии. 27-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0
Удаление: Каземиро (34).
«Вест Хэм» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: пенальти Бенрахма (26) – Уоткинс (17).
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