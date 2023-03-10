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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
12.03.2023 16:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
10 марта 2023, 09:29 |
107
0

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 марта в 16:00 по Киеву

10 марта 2023, 09:29 |
107
0
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта на «Олд Траффорд» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном». Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда продолжает идти по невероятно плотному графику. Причем делается это успешно - в феврале получилось выиграть первый трофей после длительной паузы, победив в финале Кубка Лиги Ньюкасл. Есть шансы взять и другой аналогичный титул - выбив уверенно, 3-1, Вест Хэм, получилось пробиться в четвертьфинал Кубка Англии. Но, конечно, другие турниры в приоритете. Только в четверг играли с очередным испанским соперником по Лиге Европы, Бетисом - и уверенно обыграли подопечных Пеллегрини. Мотивация рвать и метать там была понятна: до этого был еще более важный, да и принципиальный поединок - в АПЛ красные дьяволы приезжали к своему историческому врагу и потенциальному нынешнему конкуренту, Ливерпулю. И получили от него 7 безответных мячей. Вряд ли полностью удалось реабилитироваться и разгромом испанцев.

Саутгемптон

Клуб в этом сезоне как-то больше проявлял себя в кубковом формате. Но в Кубке Лиги все закончилось поражениями от Ньюкасла на полуфинальном раунде. В другом турнире, выбив Кристал Пэлас и Блэкпул, святые бесславно уступили 1-го марта скромнейшему Гримсби. Но, похоже, наконец-то решили сосредоточиться на борьбе за выживание в АПЛ. Недавно получилось выиграть, сенсационно, у Челси, а в прошлую субботу получилось обыграть и Лестер - оба раза по 1-0. Впрочем, уж очень много было потеряно за предыдущие месяцы, когда Сотон уверенно закрепился на самом последнем месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. Но и другие андердоги не блещут, сразу у 6 клубов нет по баллу в среднем за тур. Так что с 21-м очком уже получилось уйти с последнего места, а еще 1 позволило бы покинуть зону вылета!

Статистика личных встреч

Саутгемптон в последний раз выигрывал еще в 2016-м году. В прошлом сезоне, правда, оба поединка закончились ничьими, причем 1-1. А в августе 2022-го манкунианцы выиграли за счет единственного мяча Бруну Фернандеша.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы МЮ. Вряд ли гости смогут долго сдерживать красных дьяволов.

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Источник Sport.ua
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