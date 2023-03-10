Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»

ФК «Львов» стал последней командой по итогам первой части сезона. За зиму львовяне кардинально сменили состав: вместо малоизвестных украинцев пришли футболисты с опытом и легионеры. В первом весеннем матче «Львов» добыл три очка, обыграв «Минай».

Наставник команды Олег Дулуб в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от второй части сезона.

– Победа над «Минаем» получилась тяжелой?

– С закарпатцами была сложная игра. «Минай» был мотивирован. Это был матч за 6 очков. У нас возникали большие проблемы – перекладина, не забили с 5 метров. Игра могла развернуться в любую сторону. Гол Артура Ременяка решил судьбу матча. Давно я не видел такого исполнения. Я говорил, что результат будет зависеть от дуэлей и командного духа. Плюс индивидуальное мастерство. Исполнение Ременяка нам дало три очка.





– Как оцените зимние сборы?

– Удовлетворительно. Мы провели три хороших сбора. Главный минус – собрали всю команду за 10 дней до завершения подготовки. Пока сыгранности не хватает. В команде много новых игроков.

– За зиму ФК «Львов» коренным образом поменял состав. Есть ли в этом трудности?

– Это непросто, но интересно. Это новая задача, которую нужно решить.



ФК Львов. 14 новобранцев Львова

– Почему пошли на такие кардинальные изменения состава?

– Были футболисты немного другого уровня. Мы летом пригласили 7 игроков, шестеро из которых были из Первой лиги. Надо отдать им должное, но в конце сезона они психологически не выдержали. Это произошло после победы над «Рухом» и поражений в стыковых матчах за выживание с «Черноморцем» и «Ингульцом».



– К команде присоединились шесть иностранцев. Насколько сейчас сложно приглашать легионеров в Украину?

– Стало труднее. Нужно понимать: сразу спрашивают, стреляют ли. Когда говоришь, что это Львов и здесь относительно спокойно, все разворачивается в другую сторону. Уже возникает конструктив. Тогда нужно искать финансовый компромисс, который устроит игрока и клуб.

– По какому принципу происходит подписание новичков?

– Пытаемся сами вести селекцию, отбирать футболистов. После завершения первого круга не было никаких выходных. Телефон, компьютер – сотни игроков. Сравниваешь, анализируешь, просматриваешь. Ищешь контакты предыдущего клуба и узнаешь, что он за человек. Личные качества не менее важны, чем футбольные. Я очень благодарен почетному президенту клуба Алексею Боровикову и помощнику спортивного директора Владимиру Мазяру. Без их помощи трансферная кампания была бы невозможна.



– У вас есть интересный новичок, прошедший школу «Динамо» Загреб, Ивиан Свржняк. Как он вам?

– Все ответы даст чемпионат. Работая в БАТЭ, у меня был такой футболист Мирко Иванич. Сейчас он в «Црвене Звезде». Быстрая, легкая работа с мячом. Что-то очень похожее на Свржняка.



ФК Львов. Ивиан Свржняк

– Адеринсола Эсеола. Был звездой в Казахстане, но никак не может заиграть в Украине. В чем проблема этого футболиста?

– Он игрок с характером. Хочет забивать. Имеет сформированный стиль игры. Мне понравилось, что он сразу сказал, что хочет пройти все сборы. Он все выдержал. Очень надеюсь, что он поможет нам.

– Со своим соотечественником и бывшим тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским не советовались по этому футболисту?

– Нет.

– Одним из новичков команды стал Ахмед Алибеков, который был талантом «Динамо», но пока себя не раскрыл. Как вам работается с ним?

– Нам его рекомендовали. Когда проанализировали – хорошая работа с мячом, видение поля, удар. Есть много хороших качеств.

У Ахмеда главная проблема – его использовали не на его позиции. Он может играть в центре защиты, но больше игрок середины поля. Диапазон действий здесь у него повыше. Мне очень импонирует, что Алибеков – универсальный игрок.

– «Львов» подписал Александра Рыбку. Его опыт важен?

– Опытных игроков много не бывает. У нас не только Рыбка, но еще есть Алексей Дитятьев. Такие футболисты формируют раздевалку команды.

После ухода из клуба Александра Ильющенкова у нас появилась потребность во вратаре. Когда предложили Рыбку, мы долго не думали. Саша имеет харизму, мастерство. Очень важные хорошие личностные качества.

– Вы арендовали у «Динамо» Дениса Кузыка. Видите в этом футболисте потенциал?

– У него очень хорошая школа «Динамо». Хорошо иметь защитника с левой ногой. Светлая голова. Довольно быстрый игрок. Много хороших качеств. Похож на Николая Матвиенко, с которым пришлось работать в «Карпатах». Но чуть-чуть антропометрия ниже.

– Вы вспомнили Матвиенко. Не было желания пригласить молодых игроков из «Шахтера»?

– У нас есть своя молодежь. У нас один из самых молодых составов был осенью. Нужно было иметь баланс. Поэтому пригласили опытных футболистов. Кузыка долго обсуждали. Но довольны, что взяли.

– В команде, кроме украинцев, есть бразильцы, африканцы, хорваты. Как общаетесь?

– Проблемы есть. Гильерме знает только португальский. Оула Траоре – только французский язык. Ребята стремятся учиться.

Прочие легионеры знают английский. На нем проводим индивидуальные беседы. Роман Ганзин знает португальский язык. Это помогает во время тренировочного процесса.

– Какие сейчас наиболее проблемные позиции?

– Конкуренция сейчас неплохая. Есть по два игрока на место. Если нам предложат качественного форварда, который будет забивать, то не откажемся. Нам предлагают новых игроков. Мы анализируем. Поэтому не исключаю подписания новичков.

– Какие задачи стоят перед командой?

– Сохранить место в УПЛ. Нам нужно идти от игры к игре. Команды, находящиеся внизу и вверху, имеют одинаковое давление. Надо набирать очки в каждом матче.

– Что станет решающим в борьбе за выживание?

– Командный дух. Насколько игроки объединятся вокруг одной цели. Работа менеджмента. Нужно, чтобы новички проявили себя. Многое будет решаться в заключительных отрезках чемпионата.

– У вас интересный тренерский штаб. Среди ассистентов отец Романа Яремчука. Расскажите более подробно о своих помощниках.

– Ассистент главного тренера – бывший игрок «Кривбасса» Александр Грановский. Работа с защитниками, стандарты, микроклимат в раздевалке. Он работал со мной в юношеской сборной Беларуси, «Атырау», БАТЭ, «Черноморце». За вратарей отвечает днепрянин – Николай Медин. Олег Яремчук – тренер по физподготовке. Разминки, предыгровые разминки. Роман Ганзин отвечает за научно-техническое обеспечение.



ФК Львов. Олег Яремчук

– Отец Романа Яремчука не обсуждает с вами выступления сына?

– Нет. Он больше рассказывает, как построена работа в бельгийских клубах. Это очень интересный и важный опыт. Всегда приятно слушать, как работают европейские команды.



– В ФК «Львов» хорошая школа. Обращаете внимания на собственных воспитанников?

– За последние полтора года моей работы в клубе очень внимательно относимся к собственным молодым игрокам. Все талантливые и перспективные уже прошли через первую команду – тренировочный процесс, кто-то попадает в заявку или выходит на замену. Первым был Рома Михайлив. Затем появились Виталий Михайлив, Борис Крушинский. Школа работает хорошо.

– Не жалеете о трансфере Крушинского в Житомир?

– Это футбол. Поступило предложение, которое устроило клуб и игрока.

– Воспитанник вашего клуба Максим Лехив сейчас выступает за юношескую команду «Лацио». Обращали на него внимание?

– Нет. Мы смотрели только игроков U-19. Лехив играл за младшие команды.

После начала войны появилось окно для молодых игроков. Молодые футболисты имели возможность перебираться в европейские академии без компенсаций.



– Вы работали в Украине в разные периоды. Возглавляли «Карпаты», «Черноморец». Сейчас уже полтора года работаете с ФК «Львов». Как Вам уровень УПЛ?

– Уровень игроков снизился. Если брать интригу матчей, то чемпионат ничего не потерял.

«Шахтер» потерял бразильцев, индивидуально сильных. Трансфер Михаила Мудрика показал, что Украина богата футбольными талантами. Даже наш пример приглашения игроков из низших лиг помог усилить команду. Закрепиться смогли – Рома Никитюк, Артем Мильченко. Богунов Ярослав вернулся. Когда появляется возможность проявить себя – некоторым это удается. Для малоизвестных игроков это шанс.



– Вы раньше работали в «Карпатах», сейчас возглавляете ФК «Львов». Нет проблем с болельщиками, ведь это не совсем дружественные два клуба?

– Я этого не замечал. ФК «Львов» работает на бывшей базе «Карпат» в Брюховичах. Обслуживающий персонал остался. Работают над полями те же агрономы. Такое впечатление, что я вернулся домой.

Когда есть время, еду в город. Встречаю болельщиков «Карпат». Никогда не было негатива. Всегда общались, благодарили. Мне такое внимание всегда приятно.

– Во Львове есть «Рух», «Карпаты» и «Львов». У вашей команды есть поддержка в городе?

– Поддержка есть. Это ощущалось на матчах в 2021 году. Сейчас без болельщиков игрокам очень тяжело.

Когда 3 марта ездил в Польшу, я был в клубной амуниции. На блокпостах до границы общались с разными людьми. Мне говорили слова поддержки и обязательно вернутся на стадион, когда это будет возможно.



Сергей ТИЩЕНКО