СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко из беларуси заявила, что запрет на участие в Уимблдоне в прошлом году нанес ей психологическую травму.

«Реакция людей, какие-то разные вещи заставили меня чувствовать себя очень плохо – что это моя вина.

Но потом я поняла, что не могу повлиять на эту ситуацию. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Просто это не моя вина», – сказала Соболенко.

Отметим, что в этом сезоне спортсмены из рф и рб, скорее всего, смогут сыграть на Уимблдоне, но обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон.