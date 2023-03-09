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  4. СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
Уимблдон
09 марта 2023, 21:14 | Обновлено 09 марта 2023, 21:15
1863
4

СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»

Чемпионка Australian Open очень быстро решила, что ни в чем не виновата

09 марта 2023, 21:14 | Обновлено 09 марта 2023, 21:15
1863
4
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
Уимблдон

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко из беларуси заявила, что запрет на участие в Уимблдоне в прошлом году нанес ей психологическую травму.

«Реакция людей, какие-то разные вещи заставили меня чувствовать себя очень плохо – что это моя вина.

Но потом я поняла, что не могу повлиять на эту ситуацию. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Просто это не моя вина», – сказала Соболенко.

Отметим, что в этом сезоне спортсмены из рф и рб, скорее всего, смогут сыграть на Уимблдоне, но обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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Владимир одесский
А в чім вина Українського народу який бомбить і знищує росія з території білорусі і з мовчазної згоди вашого старого маразматика з яким ти так обіймалася і мило спілкувалася. 
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+8
ALKOSruLKA
Та всі вони нічого не рішають, ні в чому не винні... кріпаки, одним словом.
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+4
GloryUkraine
З початку війни нормальних білорусів я бачив тільки в украінських новинах. 
Навіть білоруські іммігранти тут на заході кінчені. 
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0
Nick.Grabowski
Є три види боротьби зі злом:
1) силою, зброєю, тілом, фізично - це найважче - тут шанси виграти маленькі.
2) словом, голосом, письмом - це легше - тут шанси виграти середні.
3) думками, ставленням, аналізом, розумом - це найлегше - тут шанси перемогти завжди є, потрібно лише розібратися в питанні, глибоко проаналізувати, звернути увагу на деталі.
Ніхто не може заборонити людині думати правильно, чесно, порядно. Розумом людини керує лише сама людина. І лише від людини (її зусиль) залежить - чи буде в розумі мухи та гівно, чи буде там мед та бджоли. 
Насправді ситуація з війною в Україні доволі нескладна для загального розуміння. Потрібно сісти та розібратися. І зробити доволі очевидні висновки щодо того, хто агресор-нападник, а хто захисник-жертва.
На те, щоб озвучити реальність потрібно сміливість. А вона далеко не у всіх є. Одне діло сказати слова підтримки Україні у Львові. Інша справа висловити підтримку Україні в Мінську чи Москві. 
Навіть якщо Соболенко заборонено висловлювати публічно слова підтримки в Білорусі, в Мінську, то, якщо вона порядна та чесна людина, вона завжди може підійти до Цуренко чи Костюк та висловити чесно свою підтримку, якщо звісно вона є. А якщо її нема, то теж таке буває. 
Всі люди грішні, але найбільш небезпечні для людини - це гріхи свідомі, коли людина чітко усвідомлює, що вчиняє зло і робить це далі.  
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