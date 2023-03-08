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08 марта 2023, 13:03 | Обновлено 08 марта 2023, 13:16
2957
6

Олег ФЕДОРЧУК: «Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

08 марта 2023, 13:03 | Обновлено 08 марта 2023, 13:16
2957
6
Олег ФЕДОРЧУК: «Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен»
FanDay. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.

«Нам давно пора отойти от иллюзий относительно сознательности спортсменов, артистов. Это очень специфические профессии, которые подразумевают под собой очень замкнутый круг общения. Я работаю в футболе 46 лет и знаю интеллектуальный уровень футболистов и тренеров, чем они живут. Поверьте мне, многие вещи они не так интерпретируют, как оно на самом деле происходит.

И то что самый патриотичный Тимощук оказался не на том берегу – это вам яркая иллюстрация. Точно так же и по Петракову, он заявлял одно, а подписывает контракт с союзником России, которая передавала оружие. Либо он не знает этого, либо он тогда был нечестен.

Нужно раз и навсегда для себя выяснить, что футболисты не имеют политической осознанности. К примеру, есть группа игроков «Шахтера», не хочу сейчас кому-то портить вечер, в 14-м году на блокпосте, выезжая из Донецка, очень целовались и обнимались с «днровцами», которые убивали наших людей. Потом эти игроки играли в нашей в сборной, и сейчас от них «Слава Украине» и все остальное. Это малые дети, которые не всегда понимают, что они делают.

Петраков такой же, я его знаю лет 40. Поэтому не считаю его таким человеком, который понимает все, что он делает. Я не говорю, что он ограниченный какой-то, вы должны понять, что очень узкий круг общения у спортсменов, они не осознают [всех нюансов политической ситуации].

Конечно, это неправильно, но если бы он не заявлял свою проукраинскую позицию, я бы и не заметил этого. Ведь даже когда армяне недавно с нами играли, у них было много легионеров из РФ. А так Петраков заявляет одно, а демонстрирует другое, вот это и есть непонятное. Я огорчен его поведением, но не удивлен», - сказал Федорчук.

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Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Олег Федорчук сборная Армении по футболу Александр Петраков
Источник FanDay
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Комментарии 6
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20052011
Все, как всегда в Украине, нашли виноватого... А истинные коррупционеры и ВРАГИ Украины сюркисы совершенно без наказания. А начать то можно, хотя бы из появления стартового капитала и пошло и поехало. Пацаны жизни кладут за державу, а гниды жируют, а власть видно вместе с ними.
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0
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Fred14
Я бы посмотрел на этого Федорчука если бы он будучи тренером сборной Армении позволил бы себе объявить что не буду вызывать ваших футболистов в сборную из числа тех кто играет в россии потому что моя страна Украина .заметьте не Армения .воююет с россией 
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0
xvalenok02
Началась травля Петракова.
Кому-то это надо.
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-1
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Fred14
У нас так повелось .Все рыги и опзж знали за месяцы о вторжении и королевские Рабиновичи кивы свалили от греха подальше .А СУркисы только потому не уехали что кум путина и друг сурка старшего Медведчук гарантировал в случае захвата Киева им полную.безопасеость и даже места в правительстве Януковича .А по итогу никто не наказан и даже народного депутата не сняли и Суркис с офиса президента не вылазит а ещё хотели в НОК всунуть.А кого то же нужно сделать лохом виноватым и предателем .Найдут Петракова или кого-то подобного и врагом нарисуют 
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-3
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