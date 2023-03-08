Олег ФЕДОРЧУК: «Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.

«Нам давно пора отойти от иллюзий относительно сознательности спортсменов, артистов. Это очень специфические профессии, которые подразумевают под собой очень замкнутый круг общения. Я работаю в футболе 46 лет и знаю интеллектуальный уровень футболистов и тренеров, чем они живут. Поверьте мне, многие вещи они не так интерпретируют, как оно на самом деле происходит.

И то что самый патриотичный Тимощук оказался не на том берегу – это вам яркая иллюстрация. Точно так же и по Петракову, он заявлял одно, а подписывает контракт с союзником России, которая передавала оружие. Либо он не знает этого, либо он тогда был нечестен.

Нужно раз и навсегда для себя выяснить, что футболисты не имеют политической осознанности. К примеру, есть группа игроков «Шахтера», не хочу сейчас кому-то портить вечер, в 14-м году на блокпосте, выезжая из Донецка, очень целовались и обнимались с «днровцами», которые убивали наших людей. Потом эти игроки играли в нашей в сборной, и сейчас от них «Слава Украине» и все остальное. Это малые дети, которые не всегда понимают, что они делают.

Петраков такой же, я его знаю лет 40. Поэтому не считаю его таким человеком, который понимает все, что он делает. Я не говорю, что он ограниченный какой-то, вы должны понять, что очень узкий круг общения у спортсменов, они не осознают [всех нюансов политической ситуации].

Конечно, это неправильно, но если бы он не заявлял свою проукраинскую позицию, я бы и не заметил этого. Ведь даже когда армяне недавно с нами играли, у них было много легионеров из РФ. А так Петраков заявляет одно, а демонстрирует другое, вот это и есть непонятное. Я огорчен его поведением, но не удивлен», - сказал Федорчук.