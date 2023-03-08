Whoscored: лучший в матче Челси и Боруссии Д – не игнорщик Мудрика

Авторитетный портал Whoscored презентовал оценки игрокам команд за ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Боруссией» из Дортмунда (2:0).

Лучшим игроком поединка признан немецкий нападающий «пенсионеров» Кай Хаверц. Он получил за игру 8,3 балла.

Если брать во внимание основной состав «Челси», то худшими в составе лондонцев стали полузащитник Энцо Фернандес и защитник Марк Кукурелья, удостоенные оценки 6,9 балла. Любопытно, что Кукурелья, который не так давно в одном из матчей команды отметился систематическим игнором украинского полузащитника Михаила Мудрика, был назван лучшим игроком поединка «Челси» – «Боруссия» Дортмунд, согласно решению группы технических наблюдателей УЕФА.

Лучшим игроком «шмелей» в поединке с «пенсионерами» Лондона стал 19-летний хавбек Джуд Беллингем, удостоенный оценки 7,6 балла.