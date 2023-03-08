«Показал фантастический футбол». Назван MVP матча Челси – Боруссия Д
Признания удостоен защитник «пенсионеров» Кукурелья
Решением группы технических наблюдателей УЕФА лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Боруссией» из Дортмунда (2:0) признан 24-летний левый защитник «синих» Марк Кукурелья.
«Кукурелья показал фантастический футбол. Он совершил множество перехватов в первом тайме, грамотно читал игру, продемонстрировал мастерство в борьбе за верховые мячи и точность в передачах, чем способствовал победе «Челси», – сказано в релизе экспертов.
Лондонский «Челси», обыграв дортмундскую «Боруссию» с комфортным счетом 2:0, реабилитировался за поражение со счетом 0:1 в Германии в первой игре и стал обладателем путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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