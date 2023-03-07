Сергей РЕБРОВ: «Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы»

Украинский главный тренер футбольного клуба из ОАЭ «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что он принимал консультационное участие в формировании списка футболистов сборной Украины, которые вызваны на матч с Англией в отборочном цикле Евро-2024:

– Я бы хотел прояснить с тренером сборной Украины, а, точнее, озвучить, что значит в моем понимании главный тренер национальной команды страны. Особенно, когда наша страна, Украина, находится состоянии войны. Главный тренер сборной Украины должен быть очень ответственным на своём посту. В том числе, в отношении формирования списка игроков на сбор перед очередным матчем. Работа в сборной – совсем не такая, как в клубе. Тут гораздо больше времени нужно тратить на просмотр отечественных футболистов, матчей с их участием. Когда ты работаешь в клубе, у тебя все на виду, ты видишь, в каком состоянии находятся футболисты твоей команды, как они играют, как тренируются. В сборной не так. Чтобы составить список кандидатов на матч, нужно перед этим просмотреть огромнейшее количество матчей.

И если кто-то со мной советуется, то я никогда не дам совет о том, в чем я некомпетентен. Как я могу, например, сказать, нужно ли вызывать вот этого футболиста в сборную, если я не просмотрел достаточного количества матчей с его участием?

Вот по Ярмоленко я могу дать такую рекомендацию. 100 процентов! Но по другим футболистов таких рекомендаций я дать не могу просто физически, потому что сейчас в этом вопросе совершенно некомпетентен.

Если главный тренер сборной спросит моего мнения о том или ином футболисте, то, конечно, я дам ответ. Потому что все мы сейчас переживаем за нашу сборную и хотим, чтобы она достойно провела свой стартовый матч в отборочном цикле Евро-2024. И любой украинский тренер в этом плане поможет наставнику сборной. Но если УАФ приняла решение назначить к рулю национальной команды Руслана Ротаня, то именно он должен принимать все решения. Он может советоваться. Но я уверен, что на матч с Англией вызваны те футболисты, которых просматривали в деле несколько раз, и есть понимание, почему именно этих футболистов вызывают в сборную Украины, есть понимание, в какой форме они сейчас находятся именно под игру со сборной Англии.

А что касается меня, то никакой я не консультант сборной Украины. У меня по два матча «Аль-Айна» в неделю, и я просто физически не имею времени посмотреть в деле кандидатов в украинскую сборную.

– Кстати, о Ярмоленко. Как у него дела?

– Он проходит лечение после травмы. Вчера ему был сделан очередной укол. Мы договорились с Андреем, что 15-16 марта вместе с клубными врачами оценим его состояние, и решим, есть ли у него хотя бы минимальный шанс сыграть с Англией.

Андрей, конечно, очень хочет поехать в сборную, помочь ей. И он однозначно поедет в расположение национальной команды, если будет тот самый минимальный шанс на то, что он будет готов к матчу с Англией.

– Какова ваша оценка потенциала сборной Украины нынешнего образца? И насколько этот потенциал сейчас раскрыт?

– Думаю, что потенциал сборной Украины очень сильно раскрыл Андрей Шевченко, когда работал с национальной командой. Под его руководством была видна структура игры. Все говорили что Украина не имеет таких футболистов, чтобы играть в позиционные атаки, чтобы контролировать мяч, но Андрей Николаевич доказал обратное.

Так что у сборной Украины есть хороший потенциал и уровень. Даже если просто отталкиваться от того количества наших футболистов, которые выступают в топ-чемпионатах Европы! Но для раскрытия этого потенциала нужно много работать. Тренер, который придет в сборную, должен профессионально ко всему относиться. Повторюсь, в сборной – совсем не та специфика, что в клубе. Тут гораздо больше нужно просматривать игроков, больше времени тратить на анализ функционального состояния футболистов. И, конечно, нужно четко понимать, каких исполнителей нужно вызывать под свою модель игры. В Украине есть выбор на каждую позицию, пусть он и невелик. Важно понимать, по какой модели ты играешь, и под эту модель подбирать футболистов, исходя из того, в каком они состоянии находятся.

– Единственный ваш конкурент в медийном пространстве по теме сборной Украины в данный момент – это Коноплянка и его возвращение сборную Украины... Как вы отреагировали на вызов этого исполнителя на матч с Англией?

– Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-то футболиста в сборную, то он это делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызывать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. По данным того же InStat. Важно понимать, каково сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства.

В моем понимании, при вызове игрока в сборную важно понимать, что он ей поможет. И важно иметь четкое представление о функциональном и игровом тонусе этого исполнителя.

У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какова интенсивность его действий. А эти данные очень важны! Потому что, в моем понимании, игра со сборной Англия будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов выполнять в этом матче определенный объем работы. Поэтому, раз вызвали Коноплянку, то, значит, он готов выполнять этот объем работы.

Но я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины. Я лишь озвучиваю свое видение по списку футболистов на один конкретный матч.

– Работа в условиях войны, тревог, ракетных обстрелов, невозможности летать самолетами из Украины и так далее... Мы к этому всему уже привыкли, но для вас в случае работы со сборной Украины станет чем-то новым опытом. Не пугают такие перспективы?

– Разумеется, не пугают. Тем более, во время войны я приезжал в Украину. И те украинцы, которые сейчас находятся вне пределов своей страны, точно так же переживают, постоянно смотрят новости. У всех много близких в Украине. Мы все общаемся. И помогаем, чем можем. Всё происходящее пропускаешь через себя.

И, быть может, еще неизвестно, кто сильнее пропускает через себя всё это. Ведь многие украинцы, находясь сейчас не в Украине, чувствуют вину за то, что они в такие сложные времена не в своей стране со своими согражданами. Мы не в Украине, но это не значит, что мы не переживаем за нашу родную страну и не переживаем всё происходящее.

Если у меня после окончания контракта появится возможность работать в Украине, то я с удовольствием вернусь в свою родную страну.