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07 марта 2023, 21:15 | Обновлено 07 марта 2023, 21:29
1529
1

РЕБРОВ: «Все будет решаться после окончания моего контракта с Аль-Айном»

Украинский специалист прокомментировал слухи о его будущей работе в сборной Украины

07 марта 2023, 21:15 | Обновлено 07 марта 2023, 21:29
1529
1
РЕБРОВ: «Все будет решаться после окончания моего контракта с Аль-Айном»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский главный тренер футбольного клуба из ОАЭ «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что летом он возглавит сборную Украины:

– В последние месяцы фамилия Ребров и сборная Украины звучат совместно. Хоть вы и остаетесь главным тренером «Аль-Айна». Но никто ничего однозначно не говорит. Может, вы сами что-то сможете сказать на этот счет, внести хоть какую-то ясность?

– Я сам потому и не реагирую на эту информацию и ничего не комментирую, поскольку у меня сейчас есть действующий контракт с «Аль-Айном». Я привык с уважением относиться к своим текущим обязательствам и к тем людям, с которыми в данный момент работаю. Мой контракт заканчивается в конце июня. Да, тренер имеет право в какой-то момент начать начать вести переговоры, но главное, что сейчас я по-прежнему являюсь главным тренером «Аль-Айна». Поэтому я ни о чем, что не касается этого клуба, не высказываюсь.

Тем более, что так, как ко мне относятся здесь, ко мне не относились ни в одном из клубов, где я работал ранее. И поэтому с моей стороны такое же отношение к «Аль-Айну». Я рад, что работаю тут.

Одним словом, сейчас я сосредоточен на своей работе. Поэтому никаких комментариев по поводу сборной Украины я и не давал. Когда закончится мой контракт, я буду вправе решать, что мне делать дальше, и с кем сотрудничать.

– Как вообще руководство «Аль-Айна» реагирует на всю информацию вокруг вас в контексте сборной Украины? Логично предположить, что их это нервирует...

– Тут всё дело в местной специфике футбольной жизни. Изначально я подписывал контракт с «Аль-Айном» на один год. И это, можно сказать, обычная практика: тут никто не подписывает долгосрочных соглашений ни с тренерами, ни с футболистами. Тут непростой регион для работы. Смена тренеров, футболистов – обычное дело для ОАЭ. Поэтому тут никто и не подписывает долгосрочных контрактов.

Так что и я, и «Аль-Айн» были согласны подписать контракт сроком на один год. Когда этот период истек, мы по обоюдному согласию продлили соглашение еще на год. Потому что и меня тут всё устраивало, и клуб. Который соответственно воспользовался опцией пролонгации контракта еще на год. Но сейчас уже я вправе распоряжаться своей судьбой. Ни «Аль-Айн», никто другой не вправе на меня давить. Да, «Аль-Айн» сейчас ведет разговоры со мной о дальнейшей пролонгации контракта, но в ответ я неоднократно говорил, что хочу доработать действующее соглашение, после чего приму решение вместе со своей семьей относительно того, что мне делать дальше.

– Если всё-таки говорить о сборной Украины, то есть ли сейчас какие-то договоренности с вами о возможном сотрудничестве? Есть ли какая-то конкретика уже сейчас, или пока говорить вообще не о чем?

– Повторюсь, у меня есть действующий контракт. Не стану отрицать наличие самых разных контактов, но сейчас я – главный тренер «Аль-Айна». И я не представляю, как в этих обстоятельствах меня связывают со сборной Украины.

Да, я никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но всё будет решаться только после окончания моего контракта с «Аль-Айном». Тем более, что всё зависит не только от меня, а еще и от УАФ, от решения Конгресса этой организации. Слышал о решении нашей футбольной ассоциации вести переговоры с Ребровым. Я готов к этому. Буду готов, когда закончится мой контракт с «Аль-Айном». Если я буду свободен на тот момент времени. Сейчас у меня есть желание работать со сборной Украины, но что будет в июне – посмотрим. Повторюсь, в этой ситуации всё зависит не только от меня.

Отметим, что Руслан Ротань был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Соглашение с Русланом Ротанем, который выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024 выездным матчем против сборной Англии, который состоится 26 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Сергей Ребров Руслан Ротань сборная Украины по футболу назначение тренера Аль-Айн
Источник Динамо Киев от Шурика
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Remark
Понятно, что Ребров лукавит (а в данном случае даже врет), так как кому бы из владельцев клуба понравилось, что тренируя кто-то его команду за спиной тренирует еще одну.
Тут факт в другом, выходит что Ребров обозвал Ротаня сплетником))) Так как вроде ж сам Руслан говорил, что он постоянно на связи с Ребровым и типа все тип-топ) А Сережа говорит, что это все слухи)
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