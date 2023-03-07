Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Боруссия Д. Кому выход в четвертьфинал нужен больше?
Лига чемпионов
07 марта 2023, 18:51 | Обновлено 07 марта 2023, 19:01
650
1

Челси – Боруссия Д. Кому выход в четвертьфинал нужен больше?

Ситуация в команде Грэма Поттера приближена к критической

07 марта 2023, 18:51 | Обновлено 07 марта 2023, 19:01
650
1
Челси – Боруссия Д. Кому выход в четвертьфинал нужен больше?

Лига чемпионов. 1/8 финала.
7 марта. 22.00. Лондон, «Стэмфорд Бридж»
Где смотреть – медиасервис Megogo.

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа «Челси» – 1.89
Победа «Боруссии» Д – 4.20
Ничья – 3.70

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов «Челси» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Первый поединок завершился минимальной победой немецкого коллектива, несмотря на значительное игровое преимущество «аристократов», особенно во втором тайме.

В общем, ситуация в команде Грэма Поттера приближена к критической, ведь шансов на их попадание в топ четверку внутреннего чемпионата уже фактически нет, а результативность «Челси» оставляет желать лучшего. Ярким примером проблем с реализацией собственных моментов стал последний матч АПЛ против «Лидса», в котором «синие» одержали минимальную победу, имея игровое преимущество на протяжении всей встречи. Несмотря на наличие определенных проблем на поле, нельзя утверждать, что данный подбор исполнителей не справится с задачей попадания в четвертьфинал наиболее престижного клубного турнира в мире. Да, пока все потраченные деньги команды в зимнее трансферное окно почти незаметны на поле, однако первая игра в Германии показала, что «Челси» умеет создавать остроту у ворот соперников, осталось реализовывать свои возможности.

Ситуация «Боруссии» фактически диаметрально противоположная – команда не проигрывала в официальных встречах уже двенадцать игр подряд, более того – все эти матчи подопечные Эдина Терзича выиграли. 3 марта «Боруссия» победила со счетом 2:1 одного из своих главных конкурентов во внутреннем чемпионате – РБ «Лейпциг». Это восьмая подряд победа «шмелей» в Бундеслиге, и они имеют одинаковое с «Баварией» количество очков в турнирной таблице. Так что для «Боруссии» Лига Чемпионов может стать второстепенным турниром, а главный акцент команда сделает именно на борьбе за «серебряную салатницу» и попытается прервать гегемонию мюнхенцев в Германии.

Аналитики официального партнера «Челси» Parimatch Ukraine больше верят в победу команды из Лондона – почти 54%, против 24% «Боруссии». Коэффициент на успех подопечных Поттера – 1.89, в то время как на гостей можно поставить с котировкой 4.20. Ничья идет за 3.70. В то же время шансы немцев на проход в ¼ финала эксперты оценивают как 1.96 до 1, а вот кеф на «Челси» – 3.30.

Мы же с нетерпением ожидаем этого поединка и интриги в нем, ведь за это мы и любим Лигу Чемпионов. Заряжай на победу вместе с Parimatch Ukraine!

По теме:
Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Эмре ДЖАН: «Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня»
Жоау ФЕЛИШ: «Мы должны насладиться игрой и победить»
Челси - Боруссия Д
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Многие спортсмены из рф – такие же людоеды, как и руководство»
Война | 07 марта 2023, 12:44 4
Журналист: «Многие спортсмены из рф – такие же людоеды, как и руководство»
Журналист: «Многие спортсмены из рф – такие же людоеды, как и руководство»

Максим Гаптар уверен, что российские спортсмены не заслуживают быть в цивилизованном мире

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 07 марта 2023, 09:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

ВИДЕО. Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке Украины
Футбол | 07.03.2023, 11:50
ВИДЕО. Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке Украины
ВИДЕО. Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке Украины
Гусев вновь женился. В третий раз
Футбол | 07.03.2023, 11:20
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
Футбол | 07.03.2023, 06:45
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Конечно Челси нужней. Ведь это большие деньги. И смогли бы  какое то пособие доплачивать Феликсу, Мудрику и Энцо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
06.03.2023, 11:25 1
Футбол
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 75
Футбол
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
05.03.2023, 23:38 40
Теннис
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 14
Футбол
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
06.03.2023, 22:48 19
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 23
Война
Промоутер рассказал, с кем сразится Усик в случае срыва боя с Фьюри
Промоутер рассказал, с кем сразится Усик в случае срыва боя с Фьюри
06.03.2023, 11:35 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности