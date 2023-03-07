Челси – Боруссия Д. Кому выход в четвертьфинал нужен больше?

Лига чемпионов. 1/8 финала.

7 марта. 22.00. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Где смотреть – медиасервис Megogo.

Прогноз от Parimatch Ukraine:

Победа «Челси» – 1.89

Победа «Боруссии» Д – 4.20

Ничья – 3.70

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов «Челси» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Первый поединок завершился минимальной победой немецкого коллектива, несмотря на значительное игровое преимущество «аристократов», особенно во втором тайме.

В общем, ситуация в команде Грэма Поттера приближена к критической, ведь шансов на их попадание в топ четверку внутреннего чемпионата уже фактически нет, а результативность «Челси» оставляет желать лучшего. Ярким примером проблем с реализацией собственных моментов стал последний матч АПЛ против «Лидса», в котором «синие» одержали минимальную победу, имея игровое преимущество на протяжении всей встречи. Несмотря на наличие определенных проблем на поле, нельзя утверждать, что данный подбор исполнителей не справится с задачей попадания в четвертьфинал наиболее престижного клубного турнира в мире. Да, пока все потраченные деньги команды в зимнее трансферное окно почти незаметны на поле, однако первая игра в Германии показала, что «Челси» умеет создавать остроту у ворот соперников, осталось реализовывать свои возможности.

Ситуация «Боруссии» фактически диаметрально противоположная – команда не проигрывала в официальных встречах уже двенадцать игр подряд, более того – все эти матчи подопечные Эдина Терзича выиграли. 3 марта «Боруссия» победила со счетом 2:1 одного из своих главных конкурентов во внутреннем чемпионате – РБ «Лейпциг». Это восьмая подряд победа «шмелей» в Бундеслиге, и они имеют одинаковое с «Баварией» количество очков в турнирной таблице. Так что для «Боруссии» Лига Чемпионов может стать второстепенным турниром, а главный акцент команда сделает именно на борьбе за «серебряную салатницу» и попытается прервать гегемонию мюнхенцев в Германии.

Аналитики официального партнера «Челси» Parimatch Ukraine больше верят в победу команды из Лондона – почти 54%, против 24% «Боруссии». Коэффициент на успех подопечных Поттера – 1.89, в то время как на гостей можно поставить с котировкой 4.20. Ничья идет за 3.70. В то же время шансы немцев на проход в ¼ финала эксперты оценивают как 1.96 до 1, а вот кеф на «Челси» – 3.30.

Мы же с нетерпением ожидаем этого поединка и интриги в нем, ведь за это мы и любим Лигу Чемпионов. Заряжай на победу вместе с Parimatch Ukraine!