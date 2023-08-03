ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией

В ночь на 3 августа на стадионе Soldier Field в Орландо (США) вничью сыграли английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд (1:).

За «Челси» сыграл украинский хавбек Михаил Мудрик, он вышел на поле на замену на 22-й минуте вместо травмированного Кристофера Нкунку. Украинец стал героем одного из эпизодов, мастерски приняв мяч после длинной передачи с другого фланга.

Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80