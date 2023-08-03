Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией
Англия
03 августа 2023, 13:38 |
2141
5

ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией

Михаил умеет впечатлить зрителей

03 августа 2023, 13:38 |
2141
5
ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь на 3 августа на стадионе Soldier Field в Орландо (США) вничью сыграли английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд (1:).

За «Челси» сыграл украинский хавбек Михаил Мудрик, он вышел на поле на замену на 22-й минуте вместо травмированного Кристофера Нкунку. Украинец стал героем одного из эпизодов, мастерски приняв мяч после длинной передачи с другого фланга.

Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

По теме:
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. 90 минут Кривцова, дубль Месси. Видео
Ювентус – Реал – 3:1. Без Лунина, Куртуа пропустил трижды. Видео голов
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
Боруссия Дортмунд товарищеские матчи Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Боруссия Д - Челси Челси - Боруссия Д
Источник ФК Челси
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02 августа 2023, 22:43 31
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США

Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне

Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2023, 08:18 5
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне

Гаэль в двух сетах разобрался с Александром Бубликом

Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Футбол | 02.08.2023, 19:00
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Футбол | 03.08.2023, 08:45
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
Футбол | 03.08.2023, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaly
А ще відзначився тим, що кинув гравця, який забив гол. Хоча в атаці відіграв непогано.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
Мудрик в оренді ФК Десна.
тренер Рябоконь: "Якщо Мудрик відійде від соціальних сітей до футболу,
то з нього вийде хороший футболіст". 
==
схоже на те, що прийоми м'яча для відео в соцмережах
переносяться на поля великого футболу
Ответить
0
Vitaly H
навіщо ці понти. просто забий м"яч. криво, косо, навть не ногою... але в кожному матчі...
Ответить
0
India Life
Роналдиньо на мiнiмалках
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 9
Футбол
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
01.08.2023, 22:29 40
Футбол
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем