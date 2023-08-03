Англия03 августа 2023, 13:38 |
2141
5
ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией
Михаил умеет впечатлить зрителей
03 августа 2023, 13:38 |
2141
5
В ночь на 3 августа на стадионе Soldier Field в Орландо (США) вничью сыграли английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд (1:).
За «Челси» сыграл украинский хавбек Михаил Мудрик, он вышел на поле на замену на 22-й минуте вместо травмированного Кристофера Нкунку. Украинец стал героем одного из эпизодов, мастерски приняв мяч после длинной передачи с другого фланга.
Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа
Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80
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тренер Рябоконь: "Якщо Мудрик відійде від соціальних сітей до футболу,
то з нього вийде хороший футболіст".
==
схоже на те, що прийоми м'яча для відео в соцмережах
переносяться на поля великого футболу