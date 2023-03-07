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  4. По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
Чемпионат Европы
07 марта 2023, 11:11 | Обновлено 07 марта 2023, 11:13
2214
15

По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную

Алексей Сливченко отвечает на вопрос: заслужил ли вингер «Краковии» место в национальной команде?

07 марта 2023, 11:11 | Обновлено 07 марта 2023, 11:13
2214
15
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
Instagram. Евгений Коноплянка

Накануне исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Руслан Ротань объявил список из 26 футболистов, которые примут участие в мартовском сборе национальной команды, основной задачей которого будет подготовка к стартовому матчу квалификации на Евро-2024 против англичан. Надо сказать, что целый ряд фамилий в стане «сине-желтых» удивил, однако наиболее резонансным событием стало, безусловно, возвращение в сборную Украины 33-летнего левого вингера Евгения Коноплянки, который в настоящий момент является игроком польской «Краковии».

Свой крайний матч за сборную Украины Коноплянка провел два с половиной года назад – 3 сентября 2020-го, когда вышел в стартовом составе на игру Лиги наций против Швейцарии (2:1), но на 54-й минуте, не отличившись голевыми действиями, уступил место на поле номинальному центрфорварду Роману Яремчуку. С тех пор Евгений, на счету которого к настоящему моменту 86 матчей и 21 забитый мяч в составе национальной команды, успел многое поменять в собственной карьере – покинул «Шахтер», где так и не вернулся на топовый уровень после закордонных мытарств в «Севилье» и «Шальке», пойдя номинально на понижение – в польскую Экстраклассу, где в него поверили в рядах «Краковии».

В польской команде Коноплянка получил одну из самых высоких зарплат – 30 тысяч евро в месяц, однако это вовсе не гарантировало ему роль ключевого футболиста команды. В текущем сезоне Евгений регулярно играет – на его счету 16 поединков в Экстраклассе, - однако далеко не всегда появляется на поле с первых минут (9 выходов в основе, 7 – на замену). Кроме того, показатели результативности (1 гол и 2 ассита) украинца также не выделяются в «Краковии», а потому Ротань, на первый взгляд, очень удивил, когда принял волевое решение вернуть своего экс-партнера по «Днепру» в национальную сборную.

Последнее обстоятельство уже вызвало массу споров и пересудов. Исполняющего обязанности главного тренера сборной многие болельщики уже успели в пух и прах раскритиковать за непонятную кадровую политику, которая, по их мнению, куда больше отдает пресловутым кумовством, нежели объективной оценкой ситуации и обстановки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

На самом деле, как это бывает чаще всего в подобных ситуациях, давать односложную оценку решению Ротаня по поводу вызова Коноплянки в сборную, крайне непросто. Да, Евгений уже не выступает на топовом уровне, да и в чемпионате Польши играет в рядах команды, которая на 23 очка отстает от лидирующего «Ракува» (интересно, что одного из важных игроков этой команды украинца Владислава Кочергина тренерский штаб Ротаня не включил даже в резервный список своей заявки на Англию!), но с другой стороны Коноплянка – это один из немногих качественных левых вингеров, имеющихся в нынешнее время в украинском футболе.

Помимо Коноплянки Ротань на Англию вызвал, по сути, только одного номинального левого вингера – Михаила Мудрика. Все же остальные, кто способен сыграть на этой позиции (Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков и даже Роман Яремчук), не видят ее «родной» для себя, а потому потенциально смогут помочь «сине-желтым» в этой роли вынужденно. Кому-то (Зубкову, например) поединки на противоположном фланге и вовсе даются очень сложно и практически всегда без должной степени эффективности, а потому вряд ли имеет смысл в очередной раз затевать эксперименты, да еще и в матче против фаворита, коим являются англичане.

Мудрик после январского переезда в «Челси» пока, к слову, также абсолютно не впечатляет, а потому непонятно, сможет ли Михаил быть полезным «сине-желтым» в мартовской дуэли с Англией, особенно учитывая наверняка не лучшее психологическое состояние экс-вингера «Шахтера».

Безусловно, своей игрой в последних матчах минувшего календарного года, а также на старте нынешнего, вызов в сборную Украины заслужил 22-летний Дмитрий Крыськив, ставший номинально заменой для Мудрика в «Шахтере», но этот хавбек, во-первых, недавно вернулся из лазарета, а во-вторых, его также сложно называть футболистом, который на левом фланге атаки чувствует себя, как рыба в воде.

Вероятно, именно желание иметь в составе игрока, для которого позиция левого вингера является родной, и вынудила Ротаня прибегнуть к вызову своего давнего знакомого Коноплянки. Кроме того, свою роль сыграло и личное знакомство исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной с хавбеком «Краковии». Между ними наверняка состоялся диалог, в ходе которого Евгений убедил Руслана Петровича в своей готовности и желании вновь быть полезным «сине-желтым».

Любители статистики, которые не прочь «копнуть поглубже», наверняка могут отметить еще один фактор, который мог сыграть в пользу Коноплянки. Евгений в своей карьере в сборной уже трижды играл против англичан, а в сентябре 2012 года роскошным ударом принес «сине-желтым» ничью (1:1) на «Уэмбли», причем тогда наша команда и вовсе была очень близка к триумфу, если бы не пенальти на 87-й минуте, реализованный Лэмпардом за фол, допущенный Хачериди.

Но с момента того гола прошло уже более десяти лет, и куда интереснее ответ на другой вопрос – способен ли Коноплянка в своем текущем игровом состоянии все еще быть полезным сборной Украины? Чтобы найти ответ, давайте посмотрим на расширенную статистику Евгения в польской Экстраклассе…

Очевидно, что по многим показателям к Коноплянке есть вопросы. Например, он не столь активен на поле, как во времена выступлений в рядах «Шахтера» (в сезоне-2019/20 на счету вингера было в среднем 83 игровых действия в пересчете на 90 минут при их успешности в 71%), а еще имеет проблемы с точностью ударов и довольно немного, как для современного вингера принимает участие в единоборствах с противниками (у того же Мудрика в текущем сезоне в среднем статистики фиксируют по 23 дуэли за 90 минут, из которых 46% оказываются выигранными).

С другой стороны, есть как минимум три показателя, которые выглядят крайне интересными и могут объяснять, почему Ротань прибег к помощи от Коноплянки именно накануне матча против Англии.

Первое и второе – пасы в финальную треть и штрафную соперника, соответственно. Здесь у Коноплянки в польской Экстраклассе очень и очень достойная статистика по состоянию на текущий момент. В пересчете на 90 минут Евгений делает 5,5 пасов в финальную треть и 4,9 паса – в штрафную соперника, причем в обоих случаях точность этих передач превышает 50%, что видно на приведенной выше графике.

У Михаила Мудрика, к примеру, в сезоне-2022/23 (все официальные матчи, то есть УПЛ, Лига чемпионов, АПЛ) в активе только по 2 паса в финальную треть (67% - точные) и по 3 – в штрафную соперника (45% - точные). Причем, если кто-то возразит – мол, сравнение в высшей степени некорректное, так как АПЛ и Экстракласса – это по разнице даже больше, чем пломбир и эскимо, стоит заметить, что у Мудрика даже на уровне УПЛ статистика была плюс/минус 10% такая же, как и в среднем по сезону. Так что в данном конкретном примере названием турнира можно даже пренебречь.

Еще один статистический показатель, в котором Коноплянка достиг едва ли не совершенства в текущем розыгрыше Экстраклассы – это навесы. В среднем на счету Евгения 3,1 таких действия за 90 минут, а их точность равна 58%. Если оценивать комплексно (количество и качество), то за последние как минимум восемь лет статистических наблюдений Коноплянка еще никогда не был настолько эффективен в игре через навесы. Если у Евгения был более высокий количественный показатель (в сезоне-2015/16 он составлял 6,12 за 90 минут), то непременно низким оказывался качественный его «компаньон» (лишь 29% - точных). Или наоборот, когда не сильно подводило качество (в сезоне-2021/22 точность навесов у Коноплянки составляла 44%), тогда все было не очень хорошо с количественной составляющей (только 2,5 в среднем за матч).

Против Англии на выезде сборной Украины, как бы не хотел Ротань сыграть в атакующий и красивый футбол, придется подстраиваться под соперника, делать ставку на оборону и надеяться на быстрые переходы в атаку. В такой тактической ситуации на поле очень полезен будет футболист, умеющий выдать передачу на партнера в финальную треть или штрафную, а еще колоссальное значение могут иметь банальные навесы, особенно учитывая обстоятельство, что впереди у «сине-желтых» ставка, согласно заявке, будет делаться на высоких и крепких Довбика или Яремчука.

Поэтому нельзя категорично утверждать, что возвращение Коноплянки в сборную – это исключительно желание Ротаня каким-то образом отблагодарить своего экс-товарища по «Днепру», или же просто сделать приятное заслуженному ветерану украинского футбола. Нет, исключать подобное тоже нельзя (в конце концов, истинные причины, коими руководствовался Руслан Петрович, даже если он что-то пояснит по этому поводу публично, останутся только в его голове и, возможно, в дискуссиях внутри тренерского штаба), но пока удастся привести хотя бы парочку убедительных контраргументов против очередной «теории заговора» (или «теории кумовства»), верить в худшее не хочется категорически. Хотя бы потому, что время сейчас сложное – такое, когда истина становится важнее и дороже денег, а интересы одного или двух человек не должны ставится превыше стремлений и ожиданий всей нации.

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статьи эксклюзив Евгений Коноплянка Краковия Руслан Ротань
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 15
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DK1961
А посидеть с друганом? Вечером.
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+5
Умник
По сестле
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+3
Віталій Яценко
Суть у тому, що в схемі Краковії Коно грає не стілки флангового гравця, скільки центрального-лівого атакуючого півзахисника. Я пов'язав би це не тільки із схемою Краковії, а ще й із тим, що він втратив швидкість через велику кількість важких травм. Ротань може запрошувати кого завгодно. І сам може зіграти. І інших своїх друзів покликати. Селю, Рака. Міля і Аля теж в чудовій формі, особливо Артем. Якщо це дасть результат, то чудово і всі будемо радіти за геній тренерської думки. Якщо результату не буде, тоді він отримає свою дозу критики. Якщо ж нас винесуть як Лівер Челсі, тоді Коно йому точно згадають.
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+1
PETP0
Коноплянка в збірній зараз - це смердюча ганьба.
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+1
Ден Денис
писати "крайній" замість останній граматично неправильно, не хочу душніти, але
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+1
Fred14
Кого б ты не поставил или. 100 миллионного Мудрика или любого другого влетят как на евро 0 4 а возможно и больше 
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+1
xvalenok02
Старый конь борозды не портит, но мелко пашет.
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0
Old Т
Никто   же не утверждает что он обязательно выйдет на поле. Но в процессе двухсторонних игр сборной  будет  полезен.
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0
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Gargantua
человеку скоро 34 и он игрок ротации в польском чемпионате. о чем мы говорим?
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0
Віталій Ткачук
Це нагадує сагу з тимощуком. Навіщо? Тезка написав на якій позиції грає Коноплянка в Краковії, але ж і там він блідо виглядає. А це збірна України! В захист Женя не повертався ніколи, суперників ми знаємо, яка з нього користь?
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0
vruthiy-112
Головний тренер сам розбереться, без порад наших. 
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0
виталий жалыбин
он анекдоты травит и в картишки играет будет развлекать людей чтоб ненервничали
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0
Виталий Каденко
Коноплянка і в найкращі свої роки не особливо віднзначався поверненням в захист,за що був критикований не раз,а зараз то тим паче.Дивлячись його активність позаду-ще раз в цьому стверджуюсь, швидкість не та давно.А 58 хвилин в середньому за матч в сердняку Польші-слабувато
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0
Fred14
В худшей форме от коноплянки будет больше пользы чем от серости вроде Сидорчуков.вот эти уж точно по блату 
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-4
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