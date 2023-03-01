Мудрик и Челси: пока что провально

А никто ведь и не говорил, что Михаилу Мудрику в «Челси» будет легко. Точнее, многие, в том числе и я, утверждали, что будет сложно. Но практически никто не мог заподозрить, что все будет настолько плохо. Пока что во всей этой истории в шоколаде лишь «Шахтер». «Челси» и Мудрик нервно курят в сторонке.

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С момента прихода ММ на «Стэмфорд Бридж» «Челси» не выиграл ни одного матча. Результаты новой команды Мудрика – даже не плачевны, а катастрофические. После 24 тура АПЛ «синие» занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от «зоны» Лиги чемпионов на 14 очков. А от зоны вылета отставание куда меньшее – всего десять баллов. В Англии начали принимать ставки на вылет «аристократов» из Премьер-лиги в нынешнем сезоне. В действительности такой расклад практически нереален, но если и дальше дела пойдут так же безобразно, то чем черт не шутит?

В последних одиннадцати поединках подопечные Поттера добыли лишь одну победу. Три последние матчи «пенсионеры» проиграли, причем всухую. Несмотря на наличие в составе звездных игроков атакующего плана, результативность команды – ниже плинтуса: 23 мяча в 24 турах. За февраль футболисты «Челси» умудрились забить всего один мяч. И, кстати, у команды на данный момент отрицательная разница забитых и пропущенных мячей: минус два.

Таких ужасных статистических показателей у «Челси» в бытность АПЛ еще не было. А ведь бывали времена, еще до Абрамовича, когда «синие» слыли всего лишь грозою авторитетов.

Удручающие последние результаты команды еще громче диссонируют на фоне январских приобретений. Только представьте себе: в нынешнее зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новых игроков порядка 330 миллионов евро – суммарно больше, нежели все клубы серии «А», Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1. И тут такой «отрицательный» выхлоп…

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«Козла отпущения» в сложившейся ситуации нашли быстро. Поклонники «Челси» все громче требуют отставки главного тренера. Грэм Поттер с обвинениями на свой счет согласен: дескать, все претензии в мой адрес обоснованные.

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И правда, если рассматривать диспозицию, когда «Челси» уволил Тухеля и назначил Готтера, то для нынешнего тренера «аристократов» ситуация выглядит значительно хуже, нежели для бывшего.

Тухеля уволили после шести туров АПЛ. На тот момент «Челси» шел на шестом месте в таблице, имея в своем активе десять очков. За 18 туров с Поттером во главе «синие» добыли лишь 21 очко. При всем желании данный график нельзя назвать не только чемпионским, а даже «еврокубковым». Это действительно провал, если вещи называть своими именами.

Как было сказано выше, Поттер очень адекватно оценивает результаты своей работы в лондонском клубе. Да и вообще, по информации разномастных британских таблоидов, нынешний наставник «Челси» оказался человеком простым, открытым, вежливым и совестливым. В отличие от многих своих предшественников. По заверениям тех же СМИ, ни футболисты команды, ни клубное руководство не считают Поттера главной причиной затянувшегося игрового кризиса. Дескать, все понимают, что дела дрянь, и все хотят, чтобы стало лучше. Но пока что воз и ныне там.

Наверняка одной из главных причин пробуксовки «Челси» является отсутствие должного баланса, несыгранность команды, ее «сыроватость». С учетом двух последних трансферных окон, «Челси» потратил на приобретение новых футболистов баснословную сумму – свыше 630 миллионов евро. В команду за это время пришло 18 (!) новичков.

С другой стороны, в команде на протяжении всего сезона наблюдается катастрофический травмопад. Канте, Аспиликуэта, Менди, Пулишич, Ковачич, а теперь еще и Тьяго Сильва – сразу минус шесть игроков стартового состава. С такими потерями любой суперклуб не справится.

Понятно, что весь этот процесс нуждается в корректировке, адаптации, в притирке. И кровь с носа нуждается во времени.

В начале февраля боссы «Челси», если верить тем же таблоидам, были готовы предоставить Поттеру время. Якобы ради создания новой команды нынешнему наставнику готовы простить невыход в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Однако последние турнирные неудачи и отсутствие вменяемой игры все-таки могут подтолкнуть клуб к отставке Поттера. Во всяком случае, некоторые источники утверждают, что если «Челси» не пройдет «Боруссию» в Лиге чемпионов, то Грэму не миновать досрочного расторжения контракта.

Вполне может быть, что именно так и случится. Откровенно говоря, на свое увольнение Поттер уже наработал. Если отталкиваться исключительно от «голой» статистики. Да и «голой» игры его команды. Каким бы ни был хорошим человеком Грэм Поттер, но это, к сожалению, не является доводом его профессионализма. Скорее наоборот, как ни прискорбно это звучит.

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Но пока что давайте оставим Поттера наедине с его мыслями. Уже самое ближайшее будущее все поставит на место. И всех тоже.

В данном случае нам более интересен другой персонаж нынешнего «Челси» - самый дорогой футболист в истории Украины Михаил Мудрик.

Не хочу и не буду в который раз повторять, что Мудрику было бы значительно легче и удобнее в «Арсенале». Он сделал свой выбор, и теперь с этим выбором ему жить. А нам его оценивать по факту.

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Так вот, по факту получается то, что ничего не получается. Чтобы не быть голословным, снова обратимся к статистике.

Михаил дебютировал за свою новую команду в матче против «Ливерпуля», выйдя на замену в начале второго тайма. Визуально сыграл вроде бы неплохо, каши не испортил. В наших СМИ его дебют был признан однозначно успешным. А вот серьезные статистические порталы WhoScored и SofaScore за тот поединок выставили украинцу средние оценки. Семь выигранных дуэлей, три отбора и две удачные попытки дриблинга – вот «доробок» Мудрика за 35 минут игры против «Ливера». Забегая вперед, отмечу, что дальше его показатели значительно ухудшились.

За игру против «Фулхэма», где Миша вышел со старта, вышеупомянутые статистические доки поставили ему очень низкие оценки. И было за что: ноль ударов, ноль передач в штрафную, ноль обводок.

Матч против «Вест Хэма» Мудрик тоже начал со стартового свистка. Сыграл лучше, чем против «Фулхэма», но все равно не убедил: средние оценки.

Если итожить его три стартовые поединки, то ни ударов в створ ворот, ни точных навесов, ни ключевых передач не было. Беда.

Но, похоже, одна беда не ходит. Дальше – еще хуже. Мудрик попал в стартовый состав «Челси» на игру ЛЧ против «Боруссии». И получил самую низкую оценку со всех полевых игроков, вышедших в старте.

На встречу против «Саутгемптона» Михаил вышел на замену в середине второго тайма. И, наряду с Маунтом, получил самую низкую оценку. И было за что: украинец 20 раз потерял мяч за отведенное ему время.

В проигранном без вариантов лондонском дерби (против «Тоттенхэма») Мудрик вышел на замену в конце игры, когда уже все было решено. За те десять минут наш вингер не сумел себя проявить. От слова «никак».

Итожим: после шести проведенных матчей за «Челси» Михаил Мудрик не совершил ни одного результативного действия. Более того, он не нанес ни одного удара в створ ворот, не сделал ни одной обостряющей передачи.

Извините, но иначе, чем провалом, данные цифры не назовешь. Особенно, если учесть его «ценник».

Да, как и в случае с Поттером, так и в ситуации с Мудриком найдутся «отягощающие» объективные причины, которые помогут «понять и простить». Парень еще не влился по-настоящему в новую команду и новую лигу, его межсезонье оказалось скомканным, новые партнеры очень часто его игнорируют, да и весь «Челси» сейчас «не бежит».

Однако, в то же время, нужно признать, что и Мудрик сейчас на фоне всех лишений и отмазок не впечатляет. В «Челси» его брали для того, чтобы он давал результат в режиме «здесь и сейчас». Чтобы он демонстрировал такую игру, как осенью за «Шахтер» в Лиге чемпионов.

Пока что ожидания расходятся с реальностью. Очень расходятся.

Но лично мне очень хочется надеяться, что ключевое слово в данном тезисе – «пока что», и что очень скоро все мы увидим настоящего Мудрика. И настоящий «Челси».