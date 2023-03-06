05.03.2023 22:00 – FT 0 : 0
Испания06 марта 2023, 00:23 | Обновлено 06 марта 2023, 00:33
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Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков
Украинский голкипер Андрей Лунин не был заявлен из-за проблем с желудком
06 марта 2023, 00:23 | Обновлено 06 марта 2023, 00:33
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В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин не был заявлен на игру из-за проблем с желудком. В воротах у хозяев поля играл бельгиец Тибо Куртуа.
«Реал» занимает 2-е место (53 очка), отставая от «Барселоны» на 9 очков (62). Далее идут Атлетико (45) и Реал Сосьедад (44). «Бетис» с 41 очком – на 5-й позиции.
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Ла Лига. 24-й тур, 5 марта
Бетис – Реал – 0:0
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