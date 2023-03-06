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Бетис
05.03.2023 22:00 – FT 0 : 0
Реал Мадрид
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Испания
06 марта 2023, 00:23 | Обновлено 06 марта 2023, 00:33
123
0

Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков

Украинский голкипер Андрей Лунин не был заявлен из-за проблем с желудком

06 марта 2023, 00:23 | Обновлено 06 марта 2023, 00:33
123
0
Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин не был заявлен на игру из-за проблем с желудком. В воротах у хозяев поля играл бельгиец Тибо Куртуа.

«Реал» занимает 2-е место (53 очка), отставая от «Барселоны» на 9 очков (62). Далее идут Атлетико (45) и Реал Сосьедад (44). «Бетис» с 41 очком – на 5-й позиции.

Ла Лига. 24-й тур, 5 марта

Бетис – Реал – 0:0

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Реал Мадрид Бетис - Реал Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Андрей Лунин Тибо Куртуа
Источник Sport.ua
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