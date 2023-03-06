Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин не был заявлен на игру из-за проблем с желудком. В воротах у хозяев поля играл бельгиец Тибо Куртуа.

«Реал» занимает 2-е место (53 очка), отставая от «Барселоны» на 9 очков (62). Далее идут Атлетико (45) и Реал Сосьедад (44). «Бетис» с 41 очком – на 5-й позиции.

Ла Лига. 24-й тур, 5 марта

Бетис – Реал – 0:0