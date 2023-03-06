Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны играть лучше»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Бетисом» (0:0) в матче 24-го тура Ла Лиги.

«Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. «Реалу» нужно прибавлять.

Шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», - сказал Анчелотти.