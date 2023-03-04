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  4. Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина
Испания
04 марта 2023, 14:57 |
1868
2

Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина

У украинского голкипера гастроэнтерит

04 марта 2023, 14:57 |
1868
2
Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил сегодняшнюю тренировку мадридского «Реала». По информации испанских СМИ, причиной отсутствия Лунина был гастроэнтерит.

Свой следующий матч «Реал» проведет завтра, 5 марта в Ла Лиге против «Бетиса». Сможет ли Лунин принять участие в этом матче – пока что не известно.

В нынешнем сезоне 24-летний украинский голкипер принял участие в 11 матчах «Реала» во всех турнирах и пропустил в них 9 голов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 2
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Aleksandr Vorobiov
24 года, а оно сидит в запасе, и никуда переходить не хочет.А теперь ещё и срачка. Вот это новость!!!!
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