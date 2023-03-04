Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил сегодняшнюю тренировку мадридского «Реала». По информации испанских СМИ, причиной отсутствия Лунина был гастроэнтерит.

Свой следующий матч «Реал» проведет завтра, 5 марта в Ла Лиге против «Бетиса». Сможет ли Лунин принять участие в этом матче – пока что не известно.

В нынешнем сезоне 24-летний украинский голкипер принял участие в 11 матчах «Реала» во всех турнирах и пропустил в них 9 голов.