Ноттингем Форест

Без Миколенко не удержались. Эвертон сыграл вничью с Ноттингемом
Клуб украинца провел очередной матч в АПЛ
В воскресенье, 5 марта, в 26-м туре чемпионата Англии отношения выяснили «Ноттингем» и «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко.
Впрочем, как известно, украинец в матче участие не принял – он заболел.
Без украинца, «ириски» в итоге довольствовались ничьей 2:2, хотя по ходу поединка дважды вели в счете.
В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 18-е место с 22-мя очками. У «Ноттингема» 26 пунктов и 14-я позиция.
Чемпионат Англии. 26-й тур
«Ноттингем» – «Эвертон» – 2:2
Голы: Грей, 10 пенальти (0:1). Джонсон, 19 (1:1). Дукуре, 29 (1:2). Джонсон, 77 (2:2).
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