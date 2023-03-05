Ноттингем Форест

В воскресенье, 5 марта, в 26-м туре чемпионата Англии отношения выяснили «Ноттингем» и «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Впрочем, как известно, украинец в матче участие не принял – он заболел.

Без украинца, «ириски» в итоге довольствовались ничьей 2:2, хотя по ходу поединка дважды вели в счете.

В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 18-е место с 22-мя очками. У «Ноттингема» 26 пунктов и 14-я позиция.

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Ноттингем» – «Эвертон» – 2:2

Голы: Грей, 10 пенальти (0:1). Джонсон, 19 (1:1). Дукуре, 29 (1:2). Джонсон, 77 (2:2).