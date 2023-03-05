Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Миколенко не удержались. Эвертон сыграл вничью с Ноттингемом
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
05.03.2023 16:00 – FT 2 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 марта 2023, 17:58 | Обновлено 05 марта 2023, 18:59
1327
3

Без Миколенко не удержались. Эвертон сыграл вничью с Ноттингемом

Клуб украинца провел очередной матч в АПЛ

05 марта 2023, 17:58 | Обновлено 05 марта 2023, 18:59
1327
3
Без Миколенко не удержались. Эвертон сыграл вничью с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, в 26-м туре чемпионата Англии отношения выяснили «Ноттингем» и «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Впрочем, как известно, украинец в матче участие не принял – он заболел.

Без украинца, «ириски» в итоге довольствовались ничьей 2:2, хотя по ходу поединка дважды вели в счете.

В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 18-е место с 22-мя очками. У «Ноттингема» 26 пунктов и 14-я позиция.

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Ноттингем» – «Эвертон» – 2:2

Голы: Грей, 10 пенальти (0:1). Джонсон, 19 (1:1). Дукуре, 29 (1:2). Джонсон, 77 (2:2).

По теме:
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Впервые в сезоне. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ
Ноттингем Форест – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Ноттингем Форест
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
Футбол | 05 марта 2023, 15:23 2
ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время

Неожиданный камбэк в концовке

ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
Футбол | 05 марта 2023, 15:58 7
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925

Защитник «Шахтера» отметился первым голом после возвращения в команду

ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Бокс | 05.03.2023, 09:10
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Футбол | 05.03.2023, 10:00
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Футбол | 04.03.2023, 20:50
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Old Т
 И в Ливерпуле была ничья 1:1. А потом НФ проиграл 5 игр подряд.)
Ответить
+2
Gargantua
жаль, эти три очка были очень нужны
Ответить
0
Billy Bons
Без Миколенка не програли, радше за все
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 3
Футбол
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
03.03.2023, 22:14
Теннис
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 112
Футбол
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
03.03.2023, 18:24 1
Биатлон
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
03.03.2023, 16:11 1
Война
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
05.03.2023, 04:30 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности