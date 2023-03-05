Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест

Стало известно, почему левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не сыграет против «Ноттингем Форест» в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба «ирисок», 23-летний украинец пропускает поединок из-за болезни.

«Виталий Миколенко пропустит сегодняшнюю игру из-за болезни», - сказано в сообщении в официальном Twitter «Эвертона».

Отметим, что Миколенко впервые в текущем сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен был всего трижды.

Матч «Ноттингем Форест» – «Эвертон» состоится сегодня, 5 марта. Начало в 16:00 по Киеву.