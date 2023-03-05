Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Англия
05 марта 2023, 15:51 | Обновлено 05 марта 2023, 15:57
1693
1

Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест

Украинец пропускает поединок из-за болезни

05 марта 2023, 15:51 | Обновлено 05 марта 2023, 15:57
1693
1
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Стало известно, почему левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не сыграет против «Ноттингем Форест» в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба «ирисок», 23-летний украинец пропускает поединок из-за болезни.

«Виталий Миколенко пропустит сегодняшнюю игру из-за болезни», - сказано в сообщении в официальном Twitter «Эвертона».

Отметим, что Миколенко впервые в текущем сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен был всего трижды.

Матч «Ноттингем Форест» – «Эвертон» состоится сегодня, 5 марта. Начало в 16:00 по Киеву.

По теме:
Впервые в сезоне. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренерское чутье не подвело. Рух в Ужгороде выиграл у Металлиста
Футбол | 05 марта 2023, 14:57 0
Тренерское чутье не подвело. Рух в Ужгороде выиграл у Металлиста
Тренерское чутье не подвело. Рух в Ужгороде выиграл у Металлиста

Команда Леонида Кучука одержала важную победу

Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Футбол | 04 марта 2023, 18:55 55
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Футбол | 05.03.2023, 10:00
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Футбол | 04.03.2023, 17:35
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Теннис | 05.03.2023, 00:06
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Old Т
Сначала всех расстроили, а потом больничный показали.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
04.03.2023, 19:51
Футбол
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 23
Бокс
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
03.03.2023, 18:24 1
Биатлон
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 23
Футбол
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
05.03.2023, 04:30 8
Теннис
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 8
Другие виды
Месси отклонил предложение ПСЖ
Месси отклонил предложение ПСЖ
04.03.2023, 12:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности