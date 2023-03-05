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Англия
05 марта 2023, 15:11 | Обновлено 05 марта 2023, 15:26
1918
3

Впервые в сезоне. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ

До этого Виталий выходил в старте на все матчи чемпионата

05 марта 2023, 15:11 | Обновлено 05 марта 2023, 15:26
1918
3
Впервые в сезоне. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

5 марта на «Сити Граунд» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч. Сообщается, что украинец заболел.

Отметим, что Миколенко впервые в текущем сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен был всего трижды.

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Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Old Т
Значит Эвертон будет играть в открытый футбол и Ноттингем им накидает.
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-1
Gargantua
эххх, а пацан уже отказался от ника Лавочкин ((
вот это мог бы быть триумф
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-1
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