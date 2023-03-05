Впервые в сезоне. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ

5 марта на «Сити Граунд» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч. Сообщается, что украинец заболел.

Отметим, что Миколенко впервые в текущем сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен был всего трижды.