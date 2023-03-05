Англия05 марта 2023, 15:11 | Обновлено 05 марта 2023, 15:26
1918
3
Впервые в сезоне. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ
До этого Виталий выходил в старте на все матчи чемпионата
05 марта 2023, 15:11 | Обновлено 05 марта 2023, 15:26
1918
3
5 марта на «Сити Граунд» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч. Сообщается, что украинец заболел.
Отметим, что Миколенко впервые в текущем сезоне пропускает матч АПЛ. Ранее он сыграл во всех 25 турах и каждый раз выходил с первых минут. Заменен был всего трижды.
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