5 марта на «Сити Граунд» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

Ноттингем Форест

Команда в последнее время, такое впечатление, сбавила обороты. Не так давно у новичка Премьер-Лиги была серия из 5 туров без поражений, пусть и в сочетании с поражением Ньюкаслу в полуфинале Кубка Лиги. Но в последних 3-х турах АПЛ было взято только 1 очко. С другой стороны, 0-2 с Фулхэмом, что борется за еврокубки, никого не удивили. А в следующем туре даже получилось соорудить полноценную сенсацию, вырвав победу ничью с самим Манчестер Сити. Но этот триумф аукнулся провалом в прошлую субботу в Лондоне. Там лесники продержались без пропущенных голов с Вест Хэмом до 71-й минуты. Но потом резко развалились, и Кейлору Навасу пришлось четырежды вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Пока что картина для подопечных Стива Купера оптимистична, но, безусловно, не стоит расслабляться.

Эвертон

Клуб - как раз 1 из тех, кто может испортить концовку сезона для Ноттингем Форест. Пока что ириски все еще находятся в зоне вылета. Но после того, как в Ливерпуле наконец-то прогнали Фрэнка Лампарда и позвали Шона Дайша, получилось резко прибавить. Дебютировал рыжеволосый менеджер с настоящей сенсации, за счет единственного удара Тарковски сумев победить сам Арсенал. Кроме того, ириски при новом наставнике смогли выиграть у прямого конкурента, Лидса - и тоже 1-0. Правда, при этом были сухие поражения, по 0-2 с Ливерпулем и Астон Виллой. Арсеналу тоже пытались навязать борьбу, и продержались больше тайма, но в итоге уступили 0-2.

Статистика личных встреч

После 1999-го года клубы не пересекались более 2-х десятилетий. И только в августе они сыграли в Ливерпуле, сыграв вничью, 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают встречу как матч на 3 исхода. Точно будет не скучно - ждем больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,86 по Parimatch.