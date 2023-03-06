Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Эвертон – 2:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
05.03.2023 16:00 – FT 2 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 марта 2023, 01:23 | Обновлено 06 марта 2023, 01:47
83
0

Ноттингем Форест – Эвертон – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

06 марта 2023, 01:23 | Обновлено 06 марта 2023, 01:47
83
0
Ноттингем Форест – Эвертон – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и ливерпульский «Эвертон» сыграли вничью со счетом 2:2.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Демарай Грэй (Эвертон).
По теме:
Франция. Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа
Рома – Ювентус – 1:0. Манчини принес победу. Видео гола и обзор матча
Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков
видео голов и обзор Эвертон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Футбол | 05 марта 2023, 23:45 0
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн

Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац

ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
Теннис | 06 марта 2023, 00:10 5
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA

Марта взяла титул на турнире в Остине

ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Бокс | 05.03.2023, 09:10
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Теннис | 05.03.2023, 04:30
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Футбол | 05.03.2023, 15:51
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 9
Другие виды
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
04.03.2023, 04:55 1
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
05.03.2023, 13:17 2
Другие виды
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
04.03.2023, 08:14 2
Футбол
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 26
Теннис
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 33
Футбол
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности