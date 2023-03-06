05.03.2023 16:00 – FT 2 : 2
Англия06 марта 2023, 01:23 | Обновлено 06 марта 2023, 01:47
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Ноттингем Форест – Эвертон – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
06 марта 2023, 01:23 | Обновлено 06 марта 2023, 01:47
83
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В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и ливерпульский «Эвертон» сыграли вничью со счетом 2:2.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Демарай Грэй (Эвертон).
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