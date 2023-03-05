Киченок не смогла выйти в финал на турнире в США
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам уступила Эрин Рутлифф и Алдиле Сутджиади
Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 250 в Остине (СШA).
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам в двух сетах проиграла Эрин Рутлифф и Алдиле Суттджиади за 1 час и 12 минут.
WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/2 финала
Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 2:6, 3:6
В финале турнира Эрин и Алдила сыграют с первыми сеяными Николь Меличар / Эллен Перес.
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