Киченок не смогла выйти в финал на турнире в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 250 в Остине (СШA).

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам в двух сетах проиграла Эрин Рутлифф и Алдиле Суттджиади за 1 час и 12 минут.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/2 финала

Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 2:6, 3:6

В финале турнира Эрин и Алдила сыграют с первыми сеяными Николь Меличар / Эллен Перес.