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WTA
05 марта 2023, 06:10 |
157
0

Киченок не смогла выйти в финал на турнире в США

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам уступила Эрин Рутлифф и Алдиле Сутджиади

05 марта 2023, 06:10 |
157
0
Киченок не смогла выйти в финал на турнире в США
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 250 в Остине (СШA).

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам в двух сетах проиграла Эрин Рутлифф и Алдиле Суттджиади за 1 час и 12 минут.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/2 финала

Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 2:6, 3:6

В финале турнира Эрин и Алдила сыграют с первыми сеяными Николь Меличар / Эллен Перес.

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Эрин Рутлифф WTA Остин
Источник Sport.ua
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