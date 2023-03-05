В воскресенье, 5 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч двадцать четвертого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Валенсия». Стартовый свисток арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Барселона



Как оказалось по ходу текущей недели, каталонская «Барселона» вполне способна отыскать в себе силы для достижения необходимого результата на чужом поле. Поражение и вылет из Лиги Европы УЕФА от «Манчестер Юнайтед» (1:2), неудача в игре против «Альмерии» в чемпионате, из-за которой «блаугранас» не оторвались от мадридского «Реала» на еще большее количество очков, сменились победой над «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу» в первом кубковом полуфинале (1:0). Теперь команду Хави от решающего матча в битве за еще один трофей в текущей кампании отделяет 90 (или 120 с потенциальными пенальти) минут ответной игры на «Камп Ноу», но она состоится только через месяц, поэтому вопросы чемпионата автоматически выходят на первый план.

А тут у «Барселоны» есть классный багаж в семь очков, который на данном этапе сезона практически ничего не значит, но все равно является атипичным для испанского футбола. Еще более удивительным образом выглядят всего восемь мячей, которые пропустили каталонцы за 23 игры, что позволяет им опережать тот же «Реал» более чем в два раза по данному показателю. Даже прагматичная «Барса» времен Хави-игрока могла бы позавидовать подобной игре в обороне. Это и является ключом к успеху современных «сине-гранатовых», которые «вторым номером» выиграли матч за Суперкубок Испании у того же «Реала», сейчас грозятся забрать Кубок, а также вполне серьезно намерены удерживать первую строчку в чемпионате. Еврокубков этой весной у команды больше не будет, но и в контексте возможного требла думать о них как-то не к месту.

Валенсия



Последнее десятилетие истории «Валенсии» больше напоминает сказку о репке, однако удерживающим развитие клуба фактором в данном контексте являются владельцы клуба. После завершения четырехлетней каденции Унаи Эмери на посту главного тренера кто только не пытался спасти репутацию «летучих мышей». Маурисио Пеллегрино, Эрнесто Вальверде, Мирослав Джукич, Хуан Пицци, Нуну Эшпириту Санту, Гари Невилл, Пако Айестаран, Чезаре Пранделли, Марселино, Альберт Селадес, Хави Гарсия, Пепе Бордалас, Дженнаро Гаттузо и вот сейчас – Рубен Бараха. Имена-имена-имена, но никакого проку, кроме сохранения прописки в «элите» с позиции, в лучшем случае, в еврокубковой зоне, не было.

И вот, «Валенсия» в итоге докатилась до такого состояния, что сейчас она идет предпоследней, и этому историческому для испанского футбола клубу действительно грозит вылет из Ла Лиги. Если бы «Эльче» показывал бы более содержательный футбол в этом году, то, возможно, «летучие мыши» сейчас обитали бы и в подвале турнирной таблицы. Однако шанс спасти ситуацию у нового наставника все-таки имеется. Да и добытая со второй попытки победа над «Реалом Сосьедад» была достаточно громкой для того, чтобы обозначить свои амбиции. У валенсийцев далеко не все потеряно в игровом плане, да и состав они имеют вполне приличный, как для аутсайдеров лиги. Если бы еще и не постоянные травмы, то борьба с их стороны могла бы быть куда более интересной.

Ориентировочные составы



«Барселона»: тер Штеген – Альба, Кристенсен, Кунде, Араухо – Кессье, Бускетс, де Йонг – Рафинья, Ферран, Фати.

«Валенсия»: Мамардашвили – Лато, Диахаби, Кемерт, Фулькье – Алмейда, Гильямон, Муса – Лино, Дуро, Кастильехо.

Не сыграют: Гави, Дембеле, Левандовски, Педри – Паулиста, Андре, Нико, Гая, Хауме, Кавани.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави придет к уверенному успеху. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Барселона» (-1) с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

5 марта, воскресенье