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Испания
05 марта 2023, 17:43 | Обновлено 05 марта 2023, 17:51
129
0

Барселона – Валенсия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании

05 марта 2023, 17:43 | Обновлено 05 марта 2023, 17:51
129
0
Барселона – Валенсия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, в 24-м туре испанской Ла Лиги встречаются «Барселона» и «Валенсия».

Встреча началась в 17:15 по киевскому времени.

Видео голов будет доступно в режиме онлайн по мере его появления.

1:0! Рафинья, 15 минута

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Источник Sport.ua
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