В воскресенье, 5 марта, в 24-м туре испанской Ла Лиги встречаются «Барселона» и «Валенсия».

Встреча началась в 17:15 по киевскому времени.

Видео голов будет доступно в режиме онлайн по мере его появления.

1:0! Рафинья, 15 минута