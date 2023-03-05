Испания05 марта 2023, 17:43 | Обновлено 05 марта 2023, 17:51
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Барселона – Валенсия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании
05 марта 2023, 17:43 | Обновлено 05 марта 2023, 17:51
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В воскресенье, 5 марта, в 24-м туре испанской Ла Лиги встречаются «Барселона» и «Валенсия».
Встреча началась в 17:15 по киевскому времени.
Видео голов будет доступно в режиме онлайн по мере его появления.
1:0! Рафинья, 15 минута
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