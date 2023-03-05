Барселона скромно разобралась с Валенсией
Каталонцы победили в очередном матче Ла Лиги
В воскресенье, 5 марта, в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле встретилась с «Валенсией».
Игра завершилась минимальной победой «блауграны» – 1:0. Единственный гол подопечные Хави забили на 15-й минуте усилиями Рафиньи.
В середине второго тайма Ферран Торрес мог перевес «Барселоны» развить, но не реализовал пенальти. Вскоре после этого каталонцы остались вдесятером после удаления Араухо. Впрочем, в меньшинстве они смогли победный результат удержать.
Победив, «Барселона» с 62-мя очками после 24-х игр занимает 1-е место в таблице испанского чемпионата. Вторая позиция у «Реала» Мадрид, имеющего 52 пункта после 23 встреч.
Чемпионат Испании. 24-й тур
«Барселона» – «Валенсия» – 1:0
Гол: Рафинья, 15 (1:0).
На 55-й минуте Ферран Торрес (Барселона) не реализовал пенальти.
Удален Араухо, 59 (Барселона).
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