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Барселона
05.03.2023 17:15 – FT 1 : 0
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05 марта 2023, 19:16 | Обновлено 05 марта 2023, 19:35
284
0

Барселона скромно разобралась с Валенсией

Каталонцы победили в очередном матче Ла Лиги

05 марта 2023, 19:16 | Обновлено 05 марта 2023, 19:35
284
0
Барселона скромно разобралась с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле встретилась с «Валенсией».

Игра завершилась минимальной победой «блауграны» – 1:0. Единственный гол подопечные Хави забили на 15-й минуте усилиями Рафиньи.

В середине второго тайма Ферран Торрес мог перевес «Барселоны» развить, но не реализовал пенальти. Вскоре после этого каталонцы остались вдесятером после удаления Араухо. Впрочем, в меньшинстве они смогли победный результат удержать.

Победив, «Барселона» с 62-мя очками после 24-х игр занимает 1-е место в таблице испанского чемпионата. Вторая позиция у «Реала» Мадрид, имеющего 52 пункта после 23 встреч.

Чемпионат Испании. 24-й тур

«Барселона» – «Валенсия» – 1:0

Гол: Рафинья, 15 (1:0).

На 55-й минуте Ферран Торрес (Барселона) не реализовал пенальти.

Удален Араухо, 59 (Барселона).

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Источник Sport.ua
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