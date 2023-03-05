В воскресенье, 5 марта, в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле встретилась с «Валенсией».

Игра завершилась минимальной победой «блауграны» – 1:0. Единственный гол подопечные Хави забили на 15-й минуте усилиями Рафиньи.

В середине второго тайма Ферран Торрес мог перевес «Барселоны» развить, но не реализовал пенальти. Вскоре после этого каталонцы остались вдесятером после удаления Араухо. Впрочем, в меньшинстве они смогли победный результат удержать.

Победив, «Барселона» с 62-мя очками после 24-х игр занимает 1-е место в таблице испанского чемпионата. Вторая позиция у «Реала» Мадрид, имеющего 52 пункта после 23 встреч.

Чемпионат Испании. 24-й тур

«Барселона» – «Валенсия» – 1:0

Гол: Рафинья, 15 (1:0).

На 55-й минуте Ферран Торрес (Барселона) не реализовал пенальти.

Удален Араухо, 59 (Барселона).