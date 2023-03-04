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Чемпионат Англии
Арсенал
04.03.2023 17:00 – FT 3 : 2
Борнмут
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Англия
04 марта 2023, 20:50 |
3663
0

Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча

Лондонцы проигрывали 0:2, но одержали победу

04 марта 2023, 20:50 |
3663
0
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче АПЛ «Арсенал», уступая 0:2, сумел победить «Борнмут» 3:2 благодаря голу на 98-й минуте. Команда Александра Зинченко остается лидером чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Арсенал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Борнмут).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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Арсенал Лондон Александр Зинченко Борнмут чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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