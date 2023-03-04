Англия04 марта 2023, 20:50 |
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Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Лондонцы проигрывали 0:2, но одержали победу
04 марта 2023, 20:50 |
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В матче АПЛ «Арсенал», уступая 0:2, сумел победить «Борнмут» 3:2 благодаря голу на 98-й минуте. Команда Александра Зинченко остается лидером чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Арсенал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Борнмут).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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