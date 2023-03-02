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Арсенал
04.03.2023 17:00 - : -
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Англия
02 марта 2023, 13:19 | Обновлено 02 марта 2023, 13:24
289
0

Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок начнется 4 марта в 17:00 по Киеву

02 марта 2023, 13:19 | Обновлено 02 марта 2023, 13:24
289
0
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта на «Эмирейтс» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

Арсенал

Клуб в этом сезоне точно смог прибавить. И, с громадной вероятностью, сможет достигнуть того, за что неудачно боролся еще со времен позднего Венгера - вернется наконец-то в Лигу чемпионов. Но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. И если львиную часть розыгрыша канониры лидируют в АПЛ, то в Лондоне хотят и титул чемпиона. Но после невероятной стабильного 1-го круга пошли осечки, причем они стали повторятся. В итоге после поражения 1:3 Манчестер Сити тому позволили поравняться по очкам. Потом, правда, снова удалось взять единоличное лидерство, но за счет победы над Астон Виллой благодаря голам в экстра-тайме. C Лестером получилось тоже трудно - выиграли 1:0. Но уже с Эвертоном получилось забить дважды еще до перерыва.

Борнмут

Команда после увольнения Скотта Паркера смогла, по инерции, выдать неплохой отрезок. Это и позволило неопытному Гари о'Нилу получить полноценный контракт как тренера. Это выглядело ошибкой, ведь с ним вишенки выглядели безнадежно зимой. И в итоге опустились в тройку вылетающих. Возможно, это наконец-то разбудило коллектив. Он смог сыграть вничью с Ньюкаслом, нынешним клубом культового для себя наставника, Эдди Хау. А потом наконец-то удалось выиграть - впервые с ноября. Гол Тавернье так и остался единственным в поединке с Вулверхэмптоном. Впрочем, потом был матч с Манчестер Сити, который сразу же вернул на землю всех - аутсайдер проиграл действующему чемпиону с разгромным счетом 1:4.

Статистика личных встреч

У Арсенала 5 побед при единственной ничьей за 6 крайних туров. В том числе, после возвращения Борнмута в АПЛ, его разгромили на выезде 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в том, что канониры возьмут очередную победу. Рекомендуем, с учетом слабости соперника, брать ставку на то, что Зинченко и компания выиграют в 1-м тайме и матче в целом с коэффициентом - 1,64 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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