Микель АРТЕТА: «Это безумие. Хотели доминировать, а отыгрывались с 0:2»

«Арсенал» в матче АПЛ обыграл «Борнмут» 3:2 благодаря голу в компенсированное время, что невероятно порадовало наставника Микеля Артету.

«Безумие с самой первой минуты матча. Пытались доминировать, а пришлось отыгрываться с 0:2. Был важен наш первый гол, после него атмосфера изменилась. Буду помнить этот день, потому что мне понравилась инициатива и мужество игроков. Конечно, нам нужно сделать так, чтобы добывать победы более легким способом».

«Но я невероятно счастлив, хотя это было безумием. Это лишь очередные три очка, но нам удалось выиграть три матча кряду в сложном календаре. Хотим оставаться на вершине», — сказал Артета.

Лондонская команда опережает «Манчестер» Сити на 5 очков.