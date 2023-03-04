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  4. Микель АРТЕТА: «Это безумие. Хотели доминировать, а отыгрывались с 0:2»
Англия
04 марта 2023, 20:11 |
418
0

Микель АРТЕТА: «Это безумие. Хотели доминировать, а отыгрывались с 0:2»

Очередная волевая победа команды

04 марта 2023, 20:11 |
418
0
Микель АРТЕТА: «Это безумие. Хотели доминировать, а отыгрывались с 0:2»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче АПЛ обыграл «Борнмут» 3:2 благодаря голу в компенсированное время, что невероятно порадовало наставника Микеля Артету.

«Безумие с самой первой минуты матча. Пытались доминировать, а пришлось отыгрываться с 0:2. Был важен наш первый гол, после него атмосфера изменилась. Буду помнить этот день, потому что мне понравилась инициатива и мужество игроков. Конечно, нам нужно сделать так, чтобы добывать победы более легким способом».

«Но я невероятно счастлив, хотя это было безумием. Это лишь очередные три очка, но нам удалось выиграть три матча кряду в сложном календаре. Хотим оставаться на вершине», — сказал Артета.

Лондонская команда опережает «Манчестер» Сити на 5 очков.

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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