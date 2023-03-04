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  4. Два гола в дебюте. Колос выиграл товарищеский матч у команды Второй лиги
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 20:23 | Обновлено 04 марта 2023, 20:32
86
0

Два гола в дебюте. Колос выиграл товарищеский матч у команды Второй лиги

Команда из Ковалевки обыграла винницкую «Ниву» со счетом 2:1

04 марта 2023, 20:23 | Обновлено 04 марта 2023, 20:32
86
0
Два гола в дебюте. Колос выиграл товарищеский матч у команды Второй лиги
ФК Колос

4 марта «Колос» на своей арене выиграл товарищеский матч у команды Второй лиги. Команда из Ковалевки обыграла винницкую «Ниву» со счетом 2:1.

Днем ранее «Колос» в стартовой игре второго круга УПЛ уступил «Кривбассу» из Кривого Рога (0:1). Поэтому против винничан на поле вышли футболисты, которые в том матче не играли или получили мало минут на поле.

В начале игры «Колос» забил винничанам дважды. Отличились Евгений Исаенко и Сергей Мякушко. Еще один мяч не был засчитан из-за офсайда. 2:0 после первых 12 минут – игра в защите гостей оставляла желать лучшего.

Затем винницкие футболисты сумели наладить комбинационную игру и сократить отрыв в счете. На 36-й минуте после розыгрыша комбинации по воротам несильно пробил Вадим Панасюк. Никита Жуков был первым на мяче и с близкого расстояния отправил его в цель.

Во втором тайме игра шла с переменным успехом, но счет матча не изменился. 2:1 – в пользу высшей по рангу команды.

Товарищеский матч

4 марта, 13:00. Ковалевка

Колос Ковалевка – Нива Винница – 2:1

Голы: Евгений Исаенко, 6, Сергей Мякушко, 12 – Никита Жуков, 36.

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товарищеские матчи Нива Винница контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Евгений Исаенко Сергей Мякушко
Источник Sport.ua
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