Товарищеские матчи
04.03.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига04 марта 2023, 07:41 |
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Колос – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Ковалевке
04 марта 2023, 07:41 |
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4 марта в 13:00 украинские команды проведут товарищеский матч.
В Ковалевке встретятся местный «Колос», клуб УПЛ, и «Нива» Винница, команда Второй лиги.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Колос – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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