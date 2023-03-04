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Товарищеские матчи
Колос К
04.03.2023 13:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 07:41 |
104
0

Колос – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Ковалевке

04 марта 2023, 07:41 |
104
0
Колос – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

4 марта в 13:00 украинские команды проведут товарищеский матч.

В Ковалевке встретятся местный «Колос», клуб УПЛ, и «Нива» Винница, команда Второй лиги.

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Колос – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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