6 марта на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Брентфорд

Команда проводит 2-й сезон в Премьер-Лиге - и кряду, и всего в истории. Часто у экс-дебютанта следующий год получается тяжелым. Но пока что пчелки оправдывают только самые оптимистичные прогнозы - не зря многие давно следят за этим самобытным проектом. Зимой, после паузы, подопечные Томаса Франка проиграли только однажды, и то в кубке, где довольно неожиданно уступили дома Вест Хэму. Возможно, просто в клубе решили сосредоточиться на выступлениях в Премьер-Лиге. Там есть шансы подняться в еврокубки уже в 2023-м году, по итогам нынешнего розыгрыша. Брентфорд не проигрывает вот уже 11 туров кряду. Правда, трижды в 4-х последних матчах АПЛ были ничьи - как с сильным Арсеналом, так и с Лидсом и Кристал Пэлас.

Фулхэм

Клуб долгое время чередовал годы выступлений в Премьер-Лиге и Чемпионшипе, будучи слишком слабым для первой и слишком сильной для второй. При новом наставнике, Марку Силве, в прошлом сезоне даже досрочно выиграли более низкий дивизион. И, главное, в новом цикле, в АПЛ, дачники сразу начали показывать, что оказались намного лучше готовы к привычным вызовам. В итоге уже к середине зимы стало понятно, что новичок наконец-то не вылетит с ходу. Но в Лондоне, похоже, не расслабляться и во 2-м круге. Новой мотивацией становится борьба за шанс выйти в еврокубки. На фоне ничьей с Челси и побед над Ноттингем Форест и, особенно, прямым конкурентом, Брайтоном, домашние 1-1 с Вулверхэмптоном в прошлом туре выглядят откровенной осечкой. Параллельно коттеджеры играли в кубке. И там уверенно, 2-0, обыграли Лидс.

Статистика личных встреч

У Брентфорда была 7-матчевая беспроигрышная серия. Но когда клубы сыграли в августе, впервые с 2020-го года, наконец-то выиграл Фулхэм, оформив домашние 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом играющий дома Брентфорд. Но и Фулхэм явно попытается побороться за победу.