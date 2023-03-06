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Чемпионат Англии
Брентфорд
06.03.2023 22:00 – FT 3 : 2
Фулхэм
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Англия
06 марта 2023, 23:59 | Обновлено 07 марта 2023, 00:17
260
7

Соломон снова забил. Брентфорд нанес домашнее поражение Фулхэму

Зрители увидели веселую игру, в которой было забито 5 голов

06 марта 2023, 23:59 | Обновлено 07 марта 2023, 00:17
260
7
Соломон снова забил. Брентфорд нанес домашнее поражение Фулхэму
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вечером 6 марта состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» встречался с «Фулхэмом».

Зрители увидели веселую игру, в которой было забито 5 голов. Хозяева поля выиграли поединок со счетом 3:2.

У команды гостей снова забил Манор Соломон, израильский форвард, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Его серия забитых мячей насчитывает уже 5 матчей.

АПЛ. 26-й тур, 5 марта

Брентфорд – Фулхэм – 3:2

Голы: Пиннок, 6, Тони, 51 (пен), Йенсен, 85 – Соломон, 39, Карлос Винисиус, 90+9.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Манор Соломон
Источник Sport.ua
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Remark
Соломон опять (снова) забил. Смотри и реально Барса его купит)))
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+1
DemAgLe Dmitriy
За який клуб грає Забарний?
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0
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Gargantua
тотал ожидаемо пробили
два игровичка
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0
Springfield
3:2 за 2:3 в первом круге!   Играют же люди. 
   2-й гол Фулем забил на 90+8+15 сек.)
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0
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