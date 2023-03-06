Соломон снова забил. Брентфорд нанес домашнее поражение Фулхэму

Вечером 6 марта состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» встречался с «Фулхэмом».

Зрители увидели веселую игру, в которой было забито 5 голов. Хозяева поля выиграли поединок со счетом 3:2.

У команды гостей снова забил Манор Соломон, израильский форвард, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Его серия забитых мячей насчитывает уже 5 матчей.

АПЛ. 26-й тур, 5 марта

Брентфорд – Фулхэм – 3:2

Голы: Пиннок, 6, Тони, 51 (пен), Йенсен, 85 – Соломон, 39, Карлос Винисиус, 90+9.