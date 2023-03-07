Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 6 марта состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» встречался с «Фулхэмом».
Зрители увидели веселую игру, в которой было забито 5 голов. Хозяева поля выиграли поединок со счетом 3:2.
У команды гостей снова забил Манор Соломон, израильский форвард, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Его серия забитых мячей насчитывает уже 5 матчей.
АПЛ. 26-й тур, 5 марта
Брентфорд – Фулхэм – 3:2
Голы: Пиннок, 6, Тони, 51 (пен), Йенсен, 85 – Соломон, 39, Карлос Винисиус, 90+9.
События матча
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