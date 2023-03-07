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Чемпионат Англии
Брентфорд
06.03.2023 22:00 – FT 3 : 2
Фулхэм
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Англия
07 марта 2023, 00:59 | Обновлено 07 марта 2023, 01:09
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Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

07 марта 2023, 00:59 | Обновлено 07 марта 2023, 01:09
98
0
Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вечером 6 марта состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» встречался с «Фулхэмом».

Зрители увидели веселую игру, в которой было забито 5 голов. Хозяева поля выиграли поединок со счетом 3:2.

У команды гостей снова забил Манор Соломон, израильский форвард, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Его серия забитых мячей насчитывает уже 5 матчей.

АПЛ. 26-й тур, 5 марта

Брентфорд – Фулхэм – 3:2

Голы: Пиннок, 6, Тони, 51 (пен), Йенсен, 85 – Соломон, 39, Карлос Винисиус, 90+9.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Фулхэм).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Пиннок (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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