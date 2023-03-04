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04.03.2023 14:30 – FT 2 : 0
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04 марта 2023, 16:40 |
245
0

АПЛ. Манчестер Сити уверенно разобрался с Ньюкаслом

Команда Гвардиолы продолжает преследовать «Арсенал»

04 марта 2023, 16:40 |
245
0
АПЛ. Манчестер Сити уверенно разобрался с Ньюкаслом
ФК Манчестер Сити

Сегодня, 4 марта, «Манчестер Сити» в одном из центральных матчей 26-го туре АПЛ дома уверенно обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы набрала 58 очков и приблизилась на расстояние 2 очков к «Арсеналу», у которого в запасе матч с «Борнмутом».

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 2:0
Голы: 1:0 – 15 Фоден, 2:0 – 67 Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 65), Грилиш, Родри, Фоден, Холанд.

«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 87), Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Уиллок, 63), Альмирон (Мерфи, 77), Уилсон (Исак, 63), Жоэлинтон, Гордон (Сен-Максимен, 62).

Предупреждения: Жоэлинтон (53), Аке (58), Берн (74), Холанд (74), Бруно Гимараэс (76), Ласселс (90).

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Манчестер Сити Ньюкасл Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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