Сегодня, 4 марта, «Манчестер Сити» в одном из центральных матчей 26-го туре АПЛ дома уверенно обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы набрала 58 очков и приблизилась на расстояние 2 очков к «Арсеналу», у которого в запасе матч с «Борнмутом».

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 2:0

Голы: 1:0 – 15 Фоден, 2:0 – 67 Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 65), Грилиш, Родри, Фоден, Холанд.

«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 87), Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Уиллок, 63), Альмирон (Мерфи, 77), Уилсон (Исак, 63), Жоэлинтон, Гордон (Сен-Максимен, 62).

Предупреждения: Жоэлинтон (53), Аке (58), Берн (74), Холанд (74), Бруно Гимараэс (76), Ласселс (90).