04.03.2023 14:30 – FT 2 : 0
Англия05 марта 2023, 02:55 | Обновлено 05 марта 2023, 03:59
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Ман Сити – Ньюкасл – 2:0. Невероятный проход Фодена. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ
05 марта 2023, 02:55 | Обновлено 05 марта 2023, 03:59
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В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 2:0
Голы: 1:0 – 15 Фоден, 2:0 – 67 Бернарду Силва.
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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