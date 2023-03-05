В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 2:0



Голы: 1:0 – 15 Фоден, 2:0 – 67 Бернарду Силва.