4 марта на «Этихад» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

Манчестер Сити

Команда рискует провалить сезон. С другой стороны, еще есть все шансы сделать его же триумфальным. Да, все началось с поражения Ливерпулю в Суперкубке. А, взяв реванш у красных в Кубке Лиги, там в январе уступили скромному Саутгемптону. На этой неделе был поединок с Бристоль Сити в рамках Кубка Лиги, и комфортная победа над андердогом. Но, главное, идет борьба в других, топовых турнирах. Старт в плей-офф Лиги чемпионов многих разочаровал, но прагматичные 1:1 с РБ Лейпцигом на выезде в целом были в пользу англичанам, ведь играли в Германии. А в АПЛ идет спор с Арсеналом. Иногда, правда, кажется, что есть в нем элементы поддавков. Ведь, догнав канониров за счет победы в очном поединке, в следующем туре фаворит потерял очки, позволив Ноттингем Форест вырвать ничью 1:1 за счет гола в концовке. С Борнмутом было проще - его разгромили 1:4.

Ньюкасл

Клуб на прошлой неделе разыгрывал трофей. Он на Уэмбли сыграл с Манчестер Юнайтед в финале Кубка Лиги. Там ожидаемо ничего не вышло, уступили сухо, 0:2. В Английской Премьер-Лиге в целом последние недели складываются для сорок разочаровывающе. Эдди Хау тут сделал акцент на обороне, и та у него все еще играет в основном надежно. Пусть даже бывают проблемы, типа момента с удалением Поупа, вынужденного играть рукой за пределами штрафной в матче с Ливерпулем. Но что мешает удерживаться на уровне лигочемпионовского квартета, это падение результатов в атаке. Как итог, с конца декабря получилось обыграть в Премьер-Лиге только Фулхэм, при обилии ничьих и 0:2 с красными. Не удивительно, что уже опытные конкуренты вытеснили черно-белых за пределы топ-4.

Статистика личных встреч

У Сити было 6 побед кряду, в том числе пара 5:0. Но в августе горожане еле отыгрались на ничью на Сент-Джеймс Парк - они там проигрывали 1:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в пробуждение Ньюкасла. Он сейчас проиграет не менее безнадежно, чем с МЮ - ставим на победу Сити при форе -1 гол с коэффициентом - 1,727 по Parimatch.