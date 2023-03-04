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  4. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Борнмутом
Англия
04 марта 2023, 16:20 | Обновлено 04 марта 2023, 17:23
458
1

Зинченко – в основе Арсенала на матч с Борнмутом

Илья Забарный – вне заявки из-за травмы

04 марта 2023, 16:20 | Обновлено 04 марта 2023, 17:23
458
1
Зинченко – в основе Арсенала на матч с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 марта, «Арсенал» в 26-м туре АПЛ дома примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Алекандр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный матч пропускает из-за травмы.

«Арсенал»: Рамсдэйл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Эдегор, Виейра, Сака, Мартинелли, Троссард

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Арсенал Лондон Борнмут Английская Премьер-лига Александр Зинченко Илья Забарный стартовые составы чемпионат Англии по футболу Арсенал - Борнмут
Источник Sport.ua
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Old Т
Арсенал и Челси играют в Лондоне,  и в одно время! Кого хочешь выбирай. Ну если турист.
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