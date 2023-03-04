Англия04 марта 2023, 16:20 | Обновлено 04 марта 2023, 17:23
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Зинченко – в основе Арсенала на матч с Борнмутом
Илья Забарный – вне заявки из-за травмы
04 марта 2023, 16:20 | Обновлено 04 марта 2023, 17:23
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Сегодня, 4 марта, «Арсенал» в 26-м туре АПЛ дома примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Алекандр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный матч пропускает из-за травмы.
«Арсенал»: Рамсдэйл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Эдегор, Виейра, Сака, Мартинелли, Троссард
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