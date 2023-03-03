Фактор Абрамовича, или как в Испании видят президентские качели в УАФ?

Испанское спортивное издание Marca выпустило статью о ситуации в УАФ.

Действующий президент УАФ Андрей Павелко сейчас находится под следствием по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Государственные органы требуют его немедленного отстранения от должности, однако Павелко заявляет, что стал жертвой политической мести, и угрожает, что ФИФА и УЕФА могут отстранить Украину от участия во всех соревнованиях, если власти будут вмешиваться в дела УАФ. Одним из главных претендентов на замену Павелко является легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Вот как видит эту ситуацию Marca:

«На 20 декабря был назначен исполком УАФ, целью которого является замена Павелка и назначение на его место культового экс-игрока сборной Украины Андрея Шевченко. Наряду с обвинениями в коррупции, Павелко обвиняли и в том, что он не назначил выборы, когда истекал его пятилетний срок, а также в том, что он не назначил нового тренера в команду.



Запорожская областная футбольная ассоциация направила письмо в Футбольную ассоциацию Украины с просьбой провести внеочередной съезд в декабре и выдвинуть кандидатуру Шевченко в качестве фаворита на замену Павелко. Пять других региональных федераций объединились, чтобы поддержать радикальные изменения в офисах УАФ.

Переворот с целью изгнания Павленко провалился, так как некоторые члены УФА осудили внеочередной съезд как незаконный. Руководители внутри украинской федерации сохранили свои полномочия, отложив выборы на неопределенный срок после вторжения россии.

После этого вице-президент УАФ и бывший игрок СССР Олег Протасов опубликовал резкое сообщение в своих аккаунтах в социальных сетях. Протасов процитировал письмо, которое он и другие вице-президенты УАФ якобы получили от УЕФА и ФИФА, уведомляя «третьих лиц» не вмешиваться в текущие дела администрации.

«ФИФА и УЕФА в письме на имя вице-президентов УФА напоминают, что Ассоциация Украины должна вести свои дела без влияния третьих лиц», – написал Протасов. «Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановке членства УАФ в ФИФА и УЕФА», – добавил бывший нападающий. Такой поворот событий мог бы положить конец надеждам Украины принять группу на ЧМ-2030.

Павелко, который считается серьезным препятствием для рф найти способ вернуться в турниры УЕФА, пообещал не допускать страну-агрессора в европейский футбол, пока продолжается война. «УЕФА никогда не позволит россии вернуться в европейский футбол во время войны. Я не знаю, зачем они встречаются с УЕФА, но могу вас в этом заверить», – сказал Павелко во время 2,5-часовой конференции в прошлом месяце.

Фактор Абрамовича



россия попыталась сблизиться с УЕФА и теперь проводит регулярные встречи, чтобы выработать сценарий, который позволит им снова играть в большой футбол. Между тем, официальные встречи также проходят с Азиатской футбольной конфедерацией, чтобы проверить их готовность временно принять россию без необходимости покидать УЕФА.

Согласно источникам в рф, человек, который работает над тем , чтобы россия снова вышла на международную арену, – это не кто иной, как Роман Абрамович. Бывший владелец «Челси», который также дружит с Андреем Шевченко еще со времен «Стэмфорд Бридж», считается ответственным лицом в этом вопросе.

Абрамович даже сыграл роль в организации первоначальных мирных переговоров между двумя странами в прошлом году. Несмотря на то, что Шевченко полностью поддерживает свою страну и войска с начала войны в прошлом году, Шевченко считается в москве более дружелюбным лицом, чем Павелко, благодаря его связи с Абрамовичем. С бывшим игроком «Золотого мяча» связывались по поводу его возможных планов заменить Павелко на посту президента футбольной ассоциации Украины, но он не ответил.

Конгресс УЕФА в Лиссабоне 5 апреля – день, отмеченный красным цветом всеми сторонами, вовлеченными в эту безумную футбольную политическую игру. Павелко, который остается главой УАФ, надеется быть утвержденным в качестве члена еще на четыре года после того, как ему будет разрешено баллотироваться на выборах. Для русских его победа не будет хорошим знаком. Таким образом, домашняя риторика Павелко фокусируется на его противостоянии россии.

Павелко был отстранен от должности президента УАФ 13 февраля по решению Печерского районного суда. Месячный запрет так и не вступил в силу, так как решение было обжаловано. До вынесения приговора Павелко и его ближайший соратник генсек Юрий Записоцкий остаются на своих должностях.

«Попытка незаконного отстранения руководства УФА по решению Печерского суда на данный момент имеет вполне конкретные цели», — говорится в комментарии УАФ. «Главное – лишить Украину места в Исполкоме УЕФА. При этом россияне прямо и публично признают, что видят своим ключевым противником президента УАФ Андрея Павелко, которому удается заблокировать любой его шаг в структуры международного футбола, направленные на смягчение санкционной политики в отношении россии. Эти два месяца являются, без преувеличения, решающими с точки зрения завершения подготовки совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Указанная работа продолжается непосредственно под руководством президента УАФ», – говорится в сообщении.

Заявка Украины на чемпионат мира, заставившая миллионы людей мечтать о нормальной жизни в раздираемой войной стране, находится под угрозой. Теперь дело за футбольной политикой, чтобы не допустить, чтобы это стало историей».