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17 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:22
407
2

ОФИЦИАЛЬНО. Павелко – кандидат на продление мандата члена исполкома УЕФА

В Ньоне главой УАФ довольны

17 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:22
407
2
ОФИЦИАЛЬНО. Павелко – кандидат на продление мандата члена исполкома УЕФА
UEFA

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал окончательный реестр кандидатов в президенты и члены Исполнительного комитета УЕФА. Данные выборы намечены на 5 апреля текущего года и пройдут в Лиссабоне в рамках 47-го Конгресса организации.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что на девять мест в исполкоме имеется 13 претендентов. Среди них – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который, напомним, является действующим членом исполкома и баллотируется на продление полномочий.

Все кандидаты успешно прошли проверку на соответствие требованиям, проводимой избирательной комиссией, состоящей из членов Комитета УЕФА по управлению и соблюдению норм (согласно статье 21(6) Устава УЕФА и статье 4bis Регламента по регулированию выполнения Устава УЕФА).

Ранее сообщалось, что действующий президент УЕФА Александер Чеферин остается единственным кандидатом на пост главы организации.

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исполком УЕФА УЕФА Андрей Павелко
Источник УЕФА
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Комментарии 2
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witcher_rr
В Україні це чучело садять а в уєфа ним задоволені.Рука руку криє.
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Tatiana Tam
Іспанський сором
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