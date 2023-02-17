ОФИЦИАЛЬНО. Павелко – кандидат на продление мандата члена исполкома УЕФА
В Ньоне главой УАФ довольны
Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал окончательный реестр кандидатов в президенты и члены Исполнительного комитета УЕФА. Данные выборы намечены на 5 апреля текущего года и пройдут в Лиссабоне в рамках 47-го Конгресса организации.
Пресс-служба УЕФА сообщает, что на девять мест в исполкоме имеется 13 претендентов. Среди них – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который, напомним, является действующим членом исполкома и баллотируется на продление полномочий.
Все кандидаты успешно прошли проверку на соответствие требованиям, проводимой избирательной комиссией, состоящей из членов Комитета УЕФА по управлению и соблюдению норм (согласно статье 21(6) Устава УЕФА и статье 4bis Регламента по регулированию выполнения Устава УЕФА).
Ранее сообщалось, что действующий президент УЕФА Александер Чеферин остается единственным кандидатом на пост главы организации.
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