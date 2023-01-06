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06 января 2023, 16:05 |
310
3

Чеферин – единственный кандидат на пост президента УЕФА

Словенец останется на своем посту

06 января 2023, 16:05 |
310
3
Чеферин – единственный кандидат на пост президента УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин будет единственным кандидатом на следующих выборах главы организации. Срок подачи заявок на участие в выборах истек вчера, других кандидатов кроме 55-летнего словенца не было.

Следующие выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля 2023 года в Лиссабоне на 47-м конгрессе УЕФА. Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

Президент УЕФА избирается на 4-летний срок. Это означает, что Чеферин будет возглавлять организацию как минимум до 2027 года.

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Александер Чеферин УЕФА
Источник УЕФА
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Комментарии 3
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Владимир Копяк
А что, в Украине по-другому? Кем был павелка до того момента, как его избрали на пост президента федерации футбола Днепропетровской области, при помощи Андрюши Шевченка, кстати? Правильно, мелким предпринимателем с очень сомнительным дипломом о высшем образовании. В той-же УЕФА и ФИФА стараются на такие должности пропихнуть бездарей, неучей, мошенников и воров, чтобы ими было легче управлять. Яркий тому пример - Чеферин ЕДИНСТВЕННЫЙ кандидат на переизбрание. У них там такая же ОПГ как и у нас в Украине, в ФИФА - там вообще крутой замес их преступников в Исполкоме.
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+2
Nick.Grabowski
Дивно, що немає інших сильних кандидатур. Конкуренція щирих ідей та професійних поглядів - це ознака розвитку та здорового глузду. 
Але що тут цікаво - Чеферин - же словенець (наче юрист чи адвокат).
І виникають такі питання:
- а чи розвинений футбол в Словенії? - Скоріше НІ.
- а чи є успішні футбольні клуби в Словенії зараз? - Скоріше НІ. 
- а чи є успішні футбольній тренери чи гравці світового рівня зі Словенії? Ні. 
Тобто словенець, який по суті не зміг нічого розвинути в Словенії, в себе вдома - і його поставили розвивати футбол в усій Європі - типу не зміг нічого зробити в Словенії - то зробить в Європі? В цьому є якийсь здоровий глузд?
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+1
Alex196
Чеферин это русский  ставленик
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0
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