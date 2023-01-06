Чеферин – единственный кандидат на пост президента УЕФА

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин будет единственным кандидатом на следующих выборах главы организации. Срок подачи заявок на участие в выборах истек вчера, других кандидатов кроме 55-летнего словенца не было.

Следующие выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля 2023 года в Лиссабоне на 47-м конгрессе УЕФА. Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

Президент УЕФА избирается на 4-летний срок. Это означает, что Чеферин будет возглавлять организацию как минимум до 2027 года.