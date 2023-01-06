Чеферин – единственный кандидат на пост президента УЕФА
Словенец останется на своем посту
Действующий президент УЕФА Александер Чеферин будет единственным кандидатом на следующих выборах главы организации. Срок подачи заявок на участие в выборах истек вчера, других кандидатов кроме 55-летнего словенца не было.
Следующие выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля 2023 года в Лиссабоне на 47-м конгрессе УЕФА. Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
Президент УЕФА избирается на 4-летний срок. Это означает, что Чеферин будет возглавлять организацию как минимум до 2027 года.
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Але що тут цікаво - Чеферин - же словенець (наче юрист чи адвокат).
І виникають такі питання:
- а чи розвинений футбол в Словенії? - Скоріше НІ.
- а чи є успішні футбольні клуби в Словенії зараз? - Скоріше НІ.
- а чи є успішні футбольній тренери чи гравці світового рівня зі Словенії? Ні.
Тобто словенець, який по суті не зміг нічого розвинути в Словенії, в себе вдома - і його поставили розвивати футбол в усій Європі - типу не зміг нічого зробити в Словенії - то зробить в Європі? В цьому є якийсь здоровий глузд?