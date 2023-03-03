Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сабина Зейналова удачно выступила на соревнованиях в Остине
Украинская теннисистка Сабина Зейналова завершила выступления в парном разряде на турнире серии WTA 250 в Остине (США).
Украинка вместе со своей напарницей Шарлотт Чаватипон уступила Эрин Рутлифф и Алдиле Сутджиади в четвертьфинале в трех сетах за 1 час и 24 минуты.
WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/4 финала
Сабина Зейналова (Украина) / Шарлотта Чаватипон (США) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 4:6, 6:2, [7:10]
На финальном тай-брейке украинско-американская пара выигрывала со счетом 7:6, однако не смогла удержать преимущество. Перед началом поединка Сабина и Шарлотт считались атусайдерами.
Для Зейналовой это был первый турнир на уровне WTA.
В полуфинале соревнований Рутлифф и Сутджиади сыграют с Надеждой Киченок и Анно-Леной Фридзам.
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