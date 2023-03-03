Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США

Украинская теннисистка Сабина Зейналова завершила выступления в парном разряде на турнире серии WTA 250 в Остине (США).

Украинка вместе со своей напарницей Шарлотт Чаватипон уступила Эрин Рутлифф и Алдиле Сутджиади в четвертьфинале в трех сетах за 1 час и 24 минуты.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/4 финала

Сабина Зейналова (Украина) / Шарлотта Чаватипон (США) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 4:6, 6:2, [7:10]

На финальном тай-брейке украинско-американская пара выигрывала со счетом 7:6, однако не смогла удержать преимущество. Перед началом поединка Сабина и Шарлотт считались атусайдерами.

Для Зейналовой это был первый турнир на уровне WTA.

В полуфинале соревнований Рутлифф и Сутджиади сыграют с Надеждой Киченок и Анно-Леной Фридзам.