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WTA
03 марта 2023, 22:14 |
1187
0

Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США

Сабина Зейналова удачно выступила на соревнованиях в Остине

03 марта 2023, 22:14 |
1187
0
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Twitter. Сабина Зейналова

Украинская теннисистка Сабина Зейналова завершила выступления в парном разряде на турнире серии WTA 250 в Остине (США).

Украинка вместе со своей напарницей Шарлотт Чаватипон уступила Эрин Рутлифф и Алдиле Сутджиади в четвертьфинале в трех сетах за 1 час и 24 минуты.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/4 финала

Сабина Зейналова (Украина) / Шарлотта Чаватипон (США) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 4:6, 6:2, [7:10]

На финальном тай-брейке украинско-американская пара выигрывала со счетом 7:6, однако не смогла удержать преимущество. Перед началом поединка Сабина и Шарлотт считались атусайдерами.

Для Зейналовой это был первый турнир на уровне WTA.

В полуфинале соревнований Рутлифф и Сутджиади сыграют с Надеждой Киченок и Анно-Леной Фридзам.

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Сабина Зейналова Шарлотт Чаватипон Эрин Рутлифф WTA Остин
Источник Sport.ua
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