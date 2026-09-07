Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 7 сентября

7 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах и первого / второго раунда в юниорских турнирах, а также начнутся поединки третьего круга в парных разрядах.

В понедельник в Нью-Йорке сыграют четыре украинские теннисистки – Ангелина Калинина, София Белинская, Полина Скляр и Антонина Сушкова.

US Open 2026. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Ангелина Калинина / Анна Бондар – Эрин Рутлифф / Алдила Сутджиади [9]

US Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №6. 1-й запуск (не ранее 18:00)

София Белинская – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11]

Корт №9. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Полина Скляр [9] – Холли Смарт

US Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Антонина Сушкова – Кристина Пеничкова [14]

US Open 2026. Юниоры. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №14. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Полина Скляр / Алисса Джеймс [8] – Эмили Виктория Айгельсбах / Анна Пирхер

Корт №13. 5-й запуск (не ранее 22:30)

Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Эмери Комбс / Оливия Де Лос Рейес

Расписание матчей на US Open 2026 на 7 сентября