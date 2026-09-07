Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 7 сентября
В понедельник в Нью-Йорке сыграют Калинина, Белинская, Скляр и Сушкова
7 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах и первого / второго раунда в юниорских турнирах, а также начнутся поединки третьего круга в парных разрядах.
В понедельник в Нью-Йорке сыграют четыре украинские теннисистки – Ангелина Калинина, София Белинская, Полина Скляр и Антонина Сушкова.
US Open 2026. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №5. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Ангелина Калинина / Анна Бондар – Эрин Рутлифф / Алдила Сутджиади [9]
US Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №6. 1-й запуск (не ранее 18:00)
София Белинская – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11]
Корт №9. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Полина Скляр [9] – Холли Смарт
US Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Антонина Сушкова – Кристина Пеничкова [14]
US Open 2026. Юниоры. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №14. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Полина Скляр / Алисса Джеймс [8] – Эмили Виктория Айгельсбах / Анна Пирхер
Корт №13. 5-й запуск (не ранее 22:30)
Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Эмери Комбс / Оливия Де Лос Рейес
Расписание матчей на US Open 2026 на 7 сентября
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