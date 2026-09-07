Калинина / Бондар – Рутлифф / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против девятых сеяных Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдилы Сутджиади (Индонезия). Поединок состоится третьим запуском на корте №5 после игры Фродин – Зайчикова. Ориентировочное время начала игры – 21:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер, либо с Татьяной Марией и Зейнеп Сонмез.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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