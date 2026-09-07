Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина / Бондар – Рутлифф / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
07 сентября 2026, 20:24 |
48
0

Калинина / Бондар – Рутлифф / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда US Open 2026

07 сентября 2026, 20:24 |
48
0
Калинина / Бондар – Рутлифф / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Анна Бондар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

7 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против девятых сеяных Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдилы Сутджиади (Индонезия). Поединок состоится третьим запуском на корте №5 после игры Фродин – Зайчикова. Ориентировочное время начала игры – 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер, либо с Татьяной Марией и Зейнеп Сонмез.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1
Ига Свентек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 7 сентября
Алдила Сутджиади Ангелина Калинина Эрин Рутлифф Анна Бондар смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
Бокс | 07 сентября 2026, 10:37 11
Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов

Тайсон Фьюри сообщил, что бой с Джошуа отменен

Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Теннис | 06 сентября 2026, 22:17 135
Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open

Марта в трех сетах уступила Линде Носковой в матче четвертого раунда мейджора в США

Артем ДОВБИК: «Я не могу играть вместе с этим футболистом»
Футбол | 07.09.2026, 09:40
Артем ДОВБИК: «Я не могу играть вместе с этим футболистом»
Артем ДОВБИК: «Я не могу играть вместе с этим футболистом»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 07–13.09
Теннис | 07.09.2026, 18:22
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 07–13.09
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 07–13.09
ОЛЕЙНИКОВА: «ФТУ блокирует процесс принятия этического кодекса теннисиста»
Теннис | 07.09.2026, 14:35
ОЛЕЙНИКОВА: «ФТУ блокирует процесс принятия этического кодекса теннисиста»
ОЛЕЙНИКОВА: «ФТУ блокирует процесс принятия этического кодекса теннисиста»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
06.09.2026, 07:02 39
Футбол
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
07.09.2026, 08:04 1
Футбол
Александр Зинченко получил еще один шанс
Александр Зинченко получил еще один шанс
06.09.2026, 10:42 8
Футбол
Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко – 5-я
Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко – 5-я
05.09.2026, 22:35 18
Другие виды
Костюк провел встречу с руководством Динамо. Принято решение
Костюк провел встречу с руководством Динамо. Принято решение
07.09.2026, 07:24 33
Футбол
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
07.09.2026, 09:12
Бокс
В США ждут подвига от Усика. Этого не смог добиться даже Мухаммед Али
В США ждут подвига от Усика. Этого не смог добиться даже Мухаммед Али
07.09.2026, 02:44 13
Бокс
Усик обратился к Хрговичу, который отправил Итауму в больницу
Усик обратился к Хрговичу, который отправил Итауму в больницу
07.09.2026, 11:27 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем