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Кубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
02.03.2023 19:45 – FT 3 : 1
АДО Ден Хаг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 марта 2023, 00:47 | Обновлено 03 марта 2023, 01:51
57
0

ВИДЕО. Аякс и ПСВ уверенно пробились в полуфинал Кубка Нидерландов

2 марта в Нидерландах завершилась стадия 1/4 финала национального кубка

03 марта 2023, 00:47 | Обновлено 03 марта 2023, 01:51
57
0
ВИДЕО. Аякс и ПСВ уверенно пробились в полуфинал Кубка Нидерландов
ФК Аякс

2 марта в Нидерландах завершилась стадия 1/4 финала национального кубка.

Фавориты, Аякс и ПСВ, уверенно вышли в полуфинал: ПСВ – АДО Ден Хаг – 3:1, Де Графсхап – Аякс – 0:3.

Ранее в матче 1/4 финала Спакенбург [3-й дивизион] на выезде разгромил Утрехт со счетом 4:1, а Фейенорд на выезде переиграл Херенвен (1:0).

Жеребьевка полуфиналов состоится 4 марта. В 1/2 финала пробились: Аякс, ПСВ, Фейенорд и Спакенбург [D3]. Полуфинальные матчи пройдут 4–6 апреля.

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 2 марта

ПСВ – АДО Ден Хаг – 3:1

Голы: Бакайоко, 12, Гус Тил, 21, Сангаре, 54 – Селлуки, 56.

Де Графсхап – Аякс – 0:3

Голы: Хорхе Санчес, 12, Бергвейн, 26, Бробби, 78.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Селлуки (АДО Ден Хаг).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Бакайоко (ПСВ Эйндховен).
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Кубок Нидерландов по футболу Аякс ПСВ АДО Ден Хаг Де Графсхап видео голов и обзор Йохан Бакайоко Гус Тил Ибраим Сангаре Хорхе Санчес Стивен Бергвейн Брайан Бробби
Источник Sport.ua
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