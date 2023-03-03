ВИДЕО. Аякс и ПСВ уверенно пробились в полуфинал Кубка Нидерландов

2 марта в Нидерландах завершилась стадия 1/4 финала национального кубка.

Фавориты, Аякс и ПСВ, уверенно вышли в полуфинал: ПСВ – АДО Ден Хаг – 3:1, Де Графсхап – Аякс – 0:3.

Ранее в матче 1/4 финала Спакенбург [3-й дивизион] на выезде разгромил Утрехт со счетом 4:1, а Фейенорд на выезде переиграл Херенвен (1:0).

Жеребьевка полуфиналов состоится 4 марта. В 1/2 финала пробились: Аякс, ПСВ, Фейенорд и Спакенбург [D3]. Полуфинальные матчи пройдут 4–6 апреля.

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 2 марта

ПСВ – АДО Ден Хаг – 3:1

Голы: Бакайоко, 12, Гус Тил, 21, Сангаре, 54 – Селлуки, 56.

Де Графсхап – Аякс – 0:3

Голы: Хорхе Санчес, 12, Бергвейн, 26, Бробби, 78.