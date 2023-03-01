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Кубок Нидерландов
Де Графсхап
02.03.2023 22:00 - : -
Аякс
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Нидерланды
01 марта 2023, 02:15 | Обновлено 01 марта 2023, 03:00
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0

Де Графсхап – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов

Поединок состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

01 марта 2023, 02:15 | Обновлено 01 марта 2023, 03:00
72
0
Де Графсхап – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта на «Де Вейверберг» пройдет матч 1/4 финала кубка Нидерландов, в котором «Де Графсхап» встретится с «Аяксом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Де Графсхап

Клуб из Дутинхема на своем пике, на стыке веков, была неким лифтом, неоднократно выигрывая Эрстедивизи и поднимаясь в высший дивизион. Но сейчас это только середняк 2-й футбольной лиги Нидерландов. В прошлом сезоне суперфермеры даже на этом уровне занимали скромное 9-е место. Да и сейчас там побед меньше, чем поражений, и соответствующая позиция в текущей турнирной таблице. Пусть и с шансами в итоге, сыграв успешно в дополнительном плей-офф, выйти в Эредивизи. Впрочем, в прошлом туре уверенно, 4:0, обыграли Эйндховен. Параллельно удалось преодолеть 3 раунда в кубке. Но там еще и со жребием постоянно везло. Так, в 1/8 финала у Де Графсхап был некий полулюбительский Де Трефферс.

Аякс

Команда в этом сезоне сменила наставника. Схрейдер не смог справиться с задачей заменить успешного предшественника, тен Хага, еще и на фоне серьезных кадровых потерь летом. Фактически он дебютировал с поражения 3:5 дома с ПСВ в голландском Суперкубке, а закончил рекордной цепочкой без побед в Эредивизи. Новый наставник, Хейтинга, начинал очень даже неплохо. В Лиге Европы представитель Нидерландов играл в 1/16 финала с крепким противником, Унионом, удержавшим 0:0 на Йохан Кройфф Арена. В Берлине же все закончилось 1:3 и, соответственно, вылетом. Конечно же, на внутренней арене приоритетом будет гонка за сохранение 1-го места. До Фейеноорда не так и много. Победа 2:1 на поле Витесса сохранила статус-кво - отставание в 3 очка. Но и от кубка, конечно, не откажутся. Если уж прошли раньше Ден Бош и Твенте, а сейчас соперник послабее.

Статистика личных встреч

За полтора десятка крайних очных поединков у Де Графсхапа была только 1 ничья - все остальное проиграно.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут и намека на интригу. Аяксу нужны успехи, так что ждем его победу при форе -2 гола с коэффициентом - 1,8 по Parimatch.

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Де Графсхап Аякс Кубок Нидерландов по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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