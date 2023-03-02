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Кубок Нидерландов
Херенвен
01.03.2023 21:00 – FT 0 : 1
Фейеноорд
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Нидерланды
02 марта 2023, 01:23 | Обновлено 02 марта 2023, 01:28
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Фейенорд, соперник Шахтера по ЛЕ, вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В матче 1/4 финала «Фейенорд» на выезде переиграл «Херенвен»

02 марта 2023, 01:23 | Обновлено 02 марта 2023, 01:28
25
0
Фейенорд, соперник Шахтера по ЛЕ, вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
ФК Фейеноорд

«Фейенорд» на выезде переиграл «Херенвен» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов. Единственный гол забил Сантьяго Хименес на 80-й минуте.

Днем ранее в матче 1/4 финала «Спакенбург» [3-й дивизион] на выезде разгромил «Утрехт» со счетом 4:1.

Другие четвертьфинальные матчи пройдут 2 марта: ПСВ – АДО Ден Хаг, Де Графсхап – Аякс.

С клубом из Роттердама донецкий «Шахтер» дважды сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, даты матчей – 9 и 16 марта.

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 1 марта

Херенвен – Фейенорд – 0:1

Гол: Сантьяго Хименес, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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Кубок Нидерландов по футболу Фейеноорд Херенвен видео голов и обзор Сантьяго Хименес
Источник Sport.ua
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