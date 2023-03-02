Фейенорд, соперник Шахтера по ЛЕ, вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

«Фейенорд» на выезде переиграл «Херенвен» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов. Единственный гол забил Сантьяго Хименес на 80-й минуте.

Днем ранее в матче 1/4 финала «Спакенбург» [3-й дивизион] на выезде разгромил «Утрехт» со счетом 4:1.

Другие четвертьфинальные матчи пройдут 2 марта: ПСВ – АДО Ден Хаг, Де Графсхап – Аякс.

С клубом из Роттердама донецкий «Шахтер» дважды сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, даты матчей – 9 и 16 марта.

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 1 марта

Херенвен – Фейенорд – 0:1

Гол: Сантьяго Хименес, 80