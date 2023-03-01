Кубок Нидерландов
28.02.2023 21:00 – FT 1 : 4
Нидерланды01 марта 2023, 05:39 | Обновлено 01 марта 2023, 06:04
471
0
Команда 3-го дивизиона сенсационно вышла в полуфинал Кубка Нидерландов
«Спакенбург» на выезде разгромил «Утрехт» со счетом 4:1
01 марта 2023, 05:39 | Обновлено 01 марта 2023, 06:04
471
0
Команда 3-го дивизиона сенсационно вышла в полуфинал Кубка Нидерландов
28 февраля в матче 1/4 финала «Спакенбург» на выезде разгромил «Утрехт» со счетом 4:1.
Другие четвертьфинальные матчи пройдут 1 и 2 марта: Херенвен – Фейеноорд, ПСВ – АДО Ден Хаг, Де Графсхап – Аякс.
Кубок Нидерландов
1/4 финала, 28 февраля
Утрехт – Спакенбург – 1:4
Голы: Дувикас, 64 – Винк, 12, Адмираал, 59, Артьен, 66, ван дер Линден, 75.
Видеообзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Floris Van Der Linden (Спакенбург).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Masies Artien (Спакенбург).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Утрехт).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Luuk Admiraal (Спакенбург).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Вимилио Винк (Спакенбург).
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