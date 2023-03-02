Познихиренко впервые с 2019-го выиграла матч в основе 60-тысячника ITF
28-летняя украинка неплохо проявила себя на турнире в США
Украинская теннисистка Анна Познихиренко успешно стартовала на 60-тысячнике ITF в США.
В первом раунде основы украинка, которая до этого преодолела квалификацию, в трех сетах обыграла американку Эстер Вирлан.
Аркадия. Первый круг
Анна Познихиренко (Украина) – Эстер Вирлан (США) – 6:1, 4:6, 6:1
Отметим, что Познихиренко впервые с 2019 года одержала победу в основной сетке турнира подобной категории.
Во втором раунде украинка сразится против еще одной американки Меган Макрей, которой организаторы выдали уайлд-кард.
Познихиренко также играла в парном разряде в Аркадии, но уступила в первом же матче.
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