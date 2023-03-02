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  4. Познихиренко впервые с 2019-го выиграла матч в основе 60-тысячника ITF
ITF
02 марта 2023, 16:07 |
78
0

Познихиренко впервые с 2019-го выиграла матч в основе 60-тысячника ITF

28-летняя украинка неплохо проявила себя на турнире в США

02 марта 2023, 16:07 |
78
0
Познихиренко впервые с 2019-го выиграла матч в основе 60-тысячника ITF
ФТУ. Анна Познихиренко

Украинская теннисистка Анна Познихиренко успешно стартовала на 60-тысячнике ITF в США.

В первом раунде основы украинка, которая до этого преодолела квалификацию, в трех сетах обыграла американку Эстер Вирлан.

Аркадия. Первый круг
Анна Познихиренко (Украина) – Эстер Вирлан (США) – 6:1, 4:6, 6:1

Отметим, что Познихиренко впервые с 2019 года одержала победу в основной сетке турнира подобной категории.

Во втором раунде украинка сразится против еще одной американки Меган Макрей, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Познихиренко также играла в парном разряде в Аркадии, но уступила в первом же матче.

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Анна Познихиренко ITF Аркадия Эстер Вирлан
Источник Sport.ua
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