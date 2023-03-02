Познихиренко впервые с 2019-го выиграла матч в основе 60-тысячника ITF

Украинская теннисистка Анна Познихиренко успешно стартовала на 60-тысячнике ITF в США.

В первом раунде основы украинка, которая до этого преодолела квалификацию, в трех сетах обыграла американку Эстер Вирлан.

Аркадия. Первый круг

Анна Познихиренко (Украина) – Эстер Вирлан (США) – 6:1, 4:6, 6:1

Отметим, что Познихиренко впервые с 2019 года одержала победу в основной сетке турнира подобной категории.

Во втором раунде украинка сразится против еще одной американки Меган Макрей, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Познихиренко также играла в парном разряде в Аркадии, но уступила в первом же матче.