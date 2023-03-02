Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
Команда украинского хавбека дома проиграла «Анси», клубу второго дивизиона
Вечером 1 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» встречался с «Анси», командой второго дивизиона.
Украинец Руслан Малиновский вышел в основе у хозяев поля и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.
«Марсель» повел в счете, но после перерыва пропустил два мяча. На 84-й минуте Алексис Санчес не сумел реализовать пенальти. Однако хозяева поля все-таки сумели спастись на 90+6 минуте, сравняв счет (2:2).
В длительной и драматической серии пенальти больше повезло гостям (пен. 6:7).
Марсель выбыл из Кубка Франции, а в 1/2 финала пробились Лион, Нант, Тулуза и Анси [D2].
Кубок Франции
1/4 финала, 1 марта
Марсель – Анси – 2:2 (пен. 6:7)
Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59
Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
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