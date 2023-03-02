Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции

Вечером 1 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» встречался с «Анси», командой второго дивизиона.

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе у хозяев поля и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.

«Марсель» повел в счете, но после перерыва пропустил два мяча. На 84-й минуте Алексис Санчес не сумел реализовать пенальти. Однако хозяева поля все-таки сумели спастись на 90+6 минуте, сравняв счет (2:2).

В длительной и драматической серии пенальти больше повезло гостям (пен. 6:7).

Марсель выбыл из Кубка Франции, а в 1/2 финала пробились Лион, Нант, Тулуза и Анси [D2].

Кубок Франции

1/4 финала, 1 марта

Марсель – Анси – 2:2 (пен. 6:7)

Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59

Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85

Видеообзор матча

Видеозапись матча