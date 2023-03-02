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Кубок Франции
Марсель
01.03.2023 22:00 – FT 2 : 2
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Анси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 марта 2023, 00:14 | Обновлено 02 марта 2023, 01:25
1028
2

Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции

Команда украинского хавбека дома проиграла «Анси», клубу второго дивизиона

02 марта 2023, 00:14 | Обновлено 02 марта 2023, 01:25
1028
2
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» встречался с «Анси», командой второго дивизиона.

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе у хозяев поля и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.

«Марсель» повел в счете, но после перерыва пропустил два мяча. На 84-й минуте Алексис Санчес не сумел реализовать пенальти. Однако хозяева поля все-таки сумели спастись на 90+6 минуте, сравняв счет (2:2).

В длительной и драматической серии пенальти больше повезло гостям (пен. 6:7).

Марсель выбыл из Кубка Франции, а в 1/2 финала пробились Лион, Нант, Тулуза и Анси [D2].

Кубок Франции

1/4 финала, 1 марта

Марсель – Анси – 2:2 (пен. 6:7)

Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59

Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Francois-Regis Mughe (Марсель).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Муанга (Анси).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Сахи (Анси).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
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Марсель Анси Кубок Франции по футболу Руслан Малиновский Алексис Санчес Жордан Верету серия пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Сергей Долина
Какой был смысл обыгрывать ПСЖ?
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