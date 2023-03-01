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Кубок Франции
Марсель
01.03.2023 22:00 - : -
Анси
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Франция
01 марта 2023, 01:15 | Обновлено 01 марта 2023, 01:16
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Марсель – Анси. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции

Руслан Малиновский со товарищи должны без проблем пройти в полуфинал турнира

01 марта 2023, 01:15 | Обновлено 01 марта 2023, 01:16
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Марсель – Анси. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Подопечные хорвата Игора Тудора являются фаворитами предстоящего поединка. Они играют на своем поле, им противостоит середняк второго национального дивизиона – Лиги 2, а сам «Марсель» теоретически все еще остается в чемпионской борьбе с «ПСЖ» в Лиге 1. Все расклады в пользу провансальцев.

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В кубковой сетке «Марсель» в 1/32 финала убрал на выезде со своего пути команду «Эр» - 2:0.Затем на «Велодроме» марсельцы отобрали путевку в 1/8 финала у «Ренна» - 1:0. А место в четвертьфинале провансальцы разыграли, можно сказать, в малом финале розыгрыша – в домашнем противостоянии с «ПСЖ», и добились победы со счетом2:1.

За поражение в Кубке парижане в минувший уик-энд поквитались с «Марселем» в матче национального чемпионата. Они на выезде обыграли Руслана Малиновского и Ко со счетом 3:0. Провансальцы после поражения от «ПСЖ» в таблице Лиги 1 остаются на втором месте с 52-мя очками после 25 игр. У парижан первая позиция и 60 пунктов. Теоретически парни Тудора еще могут настичь Лионеля Месси и его команду, но в реальности это невыполнимая задача для текущего сезона. Лучше сделать ставку на Кубок.

Анси

Команда «Анси» из Аннеси в турнирной таблице Лиги 2 располагается на 10-м месте при 20-ти участниках. У нее 32 очка после 25-ти матчей – 8 побед, 8 ничьих, 9 поражений.

В пяти последних матчах сезона «Анси» добился 2-х побед, два раза проиграл и один раз довольствовался ничьей. В минувший уик-энд «Анси» играл на выезде с «Сошо», который ведет борьбу за путевку в Лигу 1. Силы с топ-клубом дивизиона у коллектива из Аннеси оказались неравными – «Сошо» победил со счетом 5:1.

А вот в розыгрыше Кубка Франции «Анси» пока непобедим. На первом этапе он дома разгромил команду «Дьябль Нуар» (8:1), затем на выезде переиграл «Лион-Дюшер» (3:2). В 1/32 финала состоялась победа в гостях над «Вильрю Тий» со счетом 6:1, а в 1/16 финала «Анси» на выезде обыграл коллектив «Бельфор» – основное время 1:1, пенальти 4-3.

Удача в серии пенальти улыбнулась «Анси» и в 1/8 финала в противостоянии с «Парижем» – основное время 1:1, пенальти 6-5.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.

1 марта, среда

Марсель – Анси
Марсель. «Велодром». 22:00
ТВ-трансляция – YouTube-канал «Футбол 2.0»
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch
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прогнозы Кубок Франции по футболу Марсель Анси
Источник Sport.ua
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