Марсель – Анси. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
Руслан Малиновский со товарищи должны без проблем пройти в полуфинал турнира
В среду, 1 марта, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Марсель
Подопечные хорвата Игора Тудора являются фаворитами предстоящего поединка. Они играют на своем поле, им противостоит середняк второго национального дивизиона – Лиги 2, а сам «Марсель» теоретически все еще остается в чемпионской борьбе с «ПСЖ» в Лиге 1. Все расклады в пользу провансальцев.
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В кубковой сетке «Марсель» в 1/32 финала убрал на выезде со своего пути команду «Эр» - 2:0.Затем на «Велодроме» марсельцы отобрали путевку в 1/8 финала у «Ренна» - 1:0. А место в четвертьфинале провансальцы разыграли, можно сказать, в малом финале розыгрыша – в домашнем противостоянии с «ПСЖ», и добились победы со счетом2:1.
За поражение в Кубке парижане в минувший уик-энд поквитались с «Марселем» в матче национального чемпионата. Они на выезде обыграли Руслана Малиновского и Ко со счетом 3:0. Провансальцы после поражения от «ПСЖ» в таблице Лиги 1 остаются на втором месте с 52-мя очками после 25 игр. У парижан первая позиция и 60 пунктов. Теоретически парни Тудора еще могут настичь Лионеля Месси и его команду, но в реальности это невыполнимая задача для текущего сезона. Лучше сделать ставку на Кубок.
Анси
Команда «Анси» из Аннеси в турнирной таблице Лиги 2 располагается на 10-м месте при 20-ти участниках. У нее 32 очка после 25-ти матчей – 8 побед, 8 ничьих, 9 поражений.
В пяти последних матчах сезона «Анси» добился 2-х побед, два раза проиграл и один раз довольствовался ничьей. В минувший уик-энд «Анси» играл на выезде с «Сошо», который ведет борьбу за путевку в Лигу 1. Силы с топ-клубом дивизиона у коллектива из Аннеси оказались неравными – «Сошо» победил со счетом 5:1.
А вот в розыгрыше Кубка Франции «Анси» пока непобедим. На первом этапе он дома разгромил команду «Дьябль Нуар» (8:1), затем на выезде переиграл «Лион-Дюшер» (3:2). В 1/32 финала состоялась победа в гостях над «Вильрю Тий» со счетом 6:1, а в 1/16 финала «Анси» на выезде обыграл коллектив «Бельфор» – основное время 1:1, пенальти 4-3.
Удача в серии пенальти улыбнулась «Анси» и в 1/8 финала в противостоянии с «Парижем» – основное время 1:1, пенальти 6-5.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.
1 марта, среда
|Марсель – Анси
|Марсель. «Велодром». 22:00
|ТВ-трансляция – YouTube-канал «Футбол 2.0»
|Прогноз Sport.ua – 3:0
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